Sóng biển dâng ở miền Nam, gió mùa lạnh ở miền Bắc

Chiều 22-2, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 24-2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Từ ngày 24-2, ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 13-16oC, khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 10-13oC, vùng núi cao có nơi dưới 9oC. Còn khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 15-18oC.

Theo các chuyên gia khí tượng, thông thường, trước khi có gió mùa Đông Bắc tràn về, nền nhiệt độ thường nhích lên do chịu áp suất không khí. Do đó, người dân có thể cảm thấy nóng bức, tình trạng nồm ẩm tăng cao do không khí nhiều hơi nước, dễ gây các bệnh ngoài da, dị ứng vào những tháng chuyển mùa. Hiện tượng này chỉ kết thúc khi nằm sâu trong khối không khí lạnh, nền nhiệt giảm xuống trở lại.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, từ ngày và đêm 24-2, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều 24-2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 25-2, tất cả các khu vực trên đều có mưa vừa, có nơi mưa to và có nơi có dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.