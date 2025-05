SOOBIN mang làng quê Bắc bộ lên sân khấu

SOOBIN chơi đàn bầu cùng bố trong live concert

SOOBIN Live Concert: All-Rounder diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-5, được tổ chức quy mô tiệm cận quốc tế, với sự đồng hành của đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc SlimV. SOOBIN chiêu đãi khán giả "đại tiệc" âm nhạc, tạo ra trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn cho mọi người. Thông qua gần 30 ca khúc, SOOBIN như một người kể chuyện, kể lại hành trình âm nhạc của chính mình.

SOOBIN kết hợp Binz

Concert đầu tiên của sự nghiệp SOOBIN: Âm thanh, ánh sáng chuẩn quốc tế

SOOBIN Live Concert: All-Rounder được dàn dựng lớp lang, có cao trào và sâu lắng thông qua những phong cách âm nhạc khác nhau, đại diện cho hình ảnh nghệ sĩ trên từng chặng hành trình nghệ thuật. Những màn trình diễn mở màn cho thấy sự choáng ngợp, gay cấn đến nghẹt thở, mang hơi thở của một SOOBIN thăng hoa trên đỉnh cao của sự nghiệp âm nhạc. Đó bản phối bắt tai như Luật Anh, Đã Đến Lúc, BlackJack, Superstar và Hey.

Tiếp nối, SOOBIN khiến khán giả ngạc nhiên khi nhảy múa giữa trung tâm sân khấu. Những tác phẩm như Bật nó lên, Lu mờ, Ai mà miết được, Trò chơi lần lượt vang lên tại nhiều điểm không gian trên những sân khấu phụ được sắp đặt giữa trung tâm hàng ngàn khán giả tạo ra những trải nghiệm cảm xúc đặc biệt.

Sau những giai điệu bắt tai của những bản hit sôi động, SOOBIN trở về với những cảm xúc da diết và sâu lắng như Nếu ngày ấy, Phía sau một cô gái, Tháng năm, Xin đừng lặng im. Đặc biệt, anh có màn song ca với Justatee - người anh thân thiết trong nghề.

Trong đại tiệc âm nhạc, nam ca sĩ cũng đã biểu diễn đàn bầu, hát xẩm cùng cha - NSND Huỳnh Tú, tái hiện không gian làng quê Bắc bộ trên sân khấu âm nhạc hiện đại. Sự kết hợp này đậm chất truyền thống, tinh thần người Việt hiện đại khi phối hợp mượt mà giữa âm nhạc hiện đại và nhạc cụ truyền thống, văn hóa nghệ thuật dân gian.

SOOBIN biểu diễn cùng cha

Ở chặng cuối đêm nhạc, SOOBIN biến hóa với những ca khúc Dancing in the Dark, Lặng, Sẽ quên em nhanh thôi, Sunset in the City, Day dream, Beautiful monster và kết màn bằng sáng tác mới Ai cũng phải lớn.

TIỂU TÂN