Hoa hậu Hương Giang kết hợp người mẫu Phú Cường trong dự án thời trang

Theo đó, Hoa hậu Hương Giang và người mẫu Phú Cường sẽ mang đến hình ảnh thời trang với phong cách hiện đại, trẻ trung, lan tỏa thông điệp tích cực về thời trang nhanh (xu hướng thời trang được thiết kế và sản xuất nhanh - từ ý tưởng đến kệ hàng, dựa trên xu hướng mới nhất từ mạng xã hội, sàn diễn, hoặc văn hóa đại chúng). Đồng thời, cả hai sẽ góp phần đưa sản phẩm “thuần Việt” đến bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Hương Giang và người mẫu Phú Cường diện thiết kế hướng đến thời trang phong cách, thể hiện chất riêng

Thương hiệu thời trang mà cả hai làm đại sứ hướng đến sự phù hợp cho các hoạt động giải trí, thể thao, các bữa tiệc… có thể trở thành “người bạn” đồng hành với sự thay đổi kịp thời trong xu hướng hiện đại của thời trang hiện nay.

Top 3 Miss International Queen Vietnam 2025 đến ủng hộ Hoa hậu Hương Giang trong dự án mới

Ngoài Top 3 Miss International Queen Vietnam 2025 (Hà Tâm Như, Nguyễn Cao Minh Anh, Nguyễn Thủy Tiên), còn có người mẫu Nikkie Song Phúc, Huỳnh My, Á quân 1 The Next Gentleman Chip Nguyễn… đã đến chúc mừng cho dự án mới của Hoa hậu Hương Giang và người mẫu Phú Cường.

Trước đó, Hoa hậu Hương Giang cũng đã tổ chức thành công cuộc thi nội bộ Miss International Queen Vietnam 2025. Theo đó, Tân Miss International Queen Vietnam 2025 gọi tên học viên Hà Tâm Như, thuộc đội Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Cao Minh Anh và danh hiệu Á hậu 2 được trao cho Nguyễn Thủy Tiên.

Hoa hậu Hương Giang và Top 3 Miss International Queen Vietnam 2025

Tân Miss International Queen Vietnam 2025 Hà Tâm Như sẽ đại diện Việt Nam đến Thái Lan dự thi Miss International Queen 2025.

Tân Miss International Queen Vietnam 2025 Hà Tâm Như. Tân hoa hậu sinh năm 1998, quê Vĩnh Long, hiện đang là huấn luyện viên thể hình

THU HƯƠNG