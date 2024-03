SpaceX có thể đang bí mật phát triển mạng lưới vệ tinh do thám

Hãng Reuters đưa tin, công ty vũ trụ SpaceX của tỷ phú người Mỹ Elon Musk đang thiết lập một mạng lưới gồm hàng trăm vệ tinh do thám. Đây là một phần trong hợp đồng mật ký với một cơ quan tình báo Mỹ. 5 nguồn tin có liên quan đến chương trình này đã xác nhận thông tin trên.

Màn hình giám sát của một vệ tinh do thám. Ảnh: INTERESTING ENGINEERING

Theo các nguồn tin trên, hợp đồng trị giá 1,8 tỷ USD và được ký vào năm 2021 giữa SpaceX với Văn phòng Do thám quốc gia Mỹ (NRO) - cơ quan tình báo quản lý các vệ tinh do thám. Việc xây dựng mạng lưới vệ tinh trên do đơn vị kinh doanh Starshield của SpaceX thực hiện.

Chương trình này cho thấy mức độ tham gia của SpaceX vào các dự án tình báo và quân sự của Mỹ và là minh họa rõ nét về việc Bộ Quốc phòng Mỹ đầu tư vào các hệ thống vệ tinh tầm thấp quay quanh Trái đất nhằm hỗ trợ lực lượng chiến đấu trên bộ.

Các nguồn tin đánh giá nếu thành công, chương trình này sẽ nâng cao đáng kể khả năng của Chính phủ và quân đội Mỹ trong việc nhanh chóng phát hiện các mục tiêu tiềm tàng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, các vệ tinh có thể theo dõi các mục tiêu trên mặt đất và chia sẻ dữ liệu đó với giới quân sự và tình báo Mỹ.

Tháng 2 vừa qua, tờ The Wall Street Journal của Mỹ đã đưa tin về sự tồn tại của một hợp đồng bí mật trị giá 1,8 tỷ USD mà Starshield ký với một cơ quan tình báo không xác định.

SpaceX và NRO chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, một người phát ngôn của NRO thừa nhận cơ quan này đang phát triển một hệ thống vệ tinh phức tạp với đối tác là các cơ quan chính phủ, công ty, viện nghiên cứu và nhiều nước khác.

MINH CHÂU