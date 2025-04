Sử dụng mũi khoan phủ kim cương cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch

Theo đó, ngày 9-4, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức thông tin về quá trình điều trị và cứu sống một trường hợp nhồi máu cơ tim biến chứng ngưng tim. Theo y văn, nếu không can thiệp kịp thời, tỷ lệ tử vong lên đến 80%-90%.

Bệnh nhân là NSND Thanh Tuấn (75 tuổi). Ngày 25-3, người bệnh có dấu hiệu đau ngực, khó thở ngày càng tăng. Gia đình gọi cấp cứu qua Tổng đài 115 và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại khoa Cấp cứu, người bệnh suy hô hấp nặng, tím tái, tim rời rạc và rơi vào ngưng tim. Lập tức, ê-kíp khởi động quy trình báo động đỏ, tiến hành đặt nội khí quản, xoa bóp tim ngoài lồng ngực suốt 15 phút.

NSND Thanh Tuấn trở về từ cửa tử bên các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy

Sau đó, người bệnh có nhịp tim trở lại, được chẩn đoán sơ bộ nhồi máu cơ tim độ 4. Lúc này, bệnh nhân suy đa cơ quan, tụt huyết áp, phù phổi cấp, lo ngại tổn thương não do thiếu oxy não kéo dài.

Khi chuyển đến khoa Hồi sức tích cực, hàng loạt biện pháp hồi sức được thực hiện như sử dụng vận mạch liều cao, lọc máu, hạ thân nhiệt để bảo vệ não.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, trong tình huống khẩn cấp, ê-kíp quyết định thiết lập ECMO ngay trong phòng can thiệp tim mạch song song với tái thông mạch vành, giành giật thời gian vàng để cứu người bệnh.

Mục tiêu cao nhất là đảm bảo huyết áp ổn định, thời gian tưới máu và oxy cho các tạng, kiểm soát nguy cơ rối loạn nhịp và ngừng tim tái diễn.

Ê-kíp điều trị sử dụng rất nhiều kỹ thuật cao để nỗ lực cứu sống người bệnh

Theo TS-BS Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy, các ê-kíp đã tính toán "đi trước một bước" để phòng ngừa các nguy cơ.

Tuy nhiên, quá trình can thiệp không thuận lợi do mạch vành bị xơ vữa vôi hóa rất nặng, không thể đặt stent. BSCK2 Lý Ích Trung, Phó trưởng khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định khoan cắt mảng xơ vữa. Ê-kíp đã thực hiện thành công, không xảy ra bất kỳ biến chứng nguy hiểm nào.

Quá trình điều trị, ê-kíp quyết định rút nội khí quản trước khi cai ECMO nhằm bảo vệ thanh quản của bệnh nhân - một nghệ sĩ cải lương.

Đến nay, bệnh nhân hồi phục tốt, tình trạng ổn định, sức khỏe dần phục hồi và dự kiến xuất viện vào cuối tuần này, hoàn toàn không có di chứng.

Vượt qua cơn thập tử nhất sinh, NSND Thanh Tuấn gửi lời cảm ơn đến tập thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã nỗ lực cứu chữa, Thành ủy và UBND TPHCM cũng như toàn thể khán thính giả đã yêu mến và quan tâm đến sức khỏe của nghệ sĩ.

Từ năm 2013, BV Chợ Rẫy đã triển khai thường quy kỹ thuật khoan mảng xơ vữa trong điều trị bệnh lý tim mạch và được BHYT đồng chi trả. Ở phía Nam, hiện có Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện kỹ thuật trên.

GIAO LINH