Sữa bị cảnh báo bị gỡ khỏi sàn thương mại điện tử

SGGPO

Cơ quan chức năng thuộc Bộ Công thương đã yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, gỡ bỏ thông tin và ngừng kinh doanh sản phẩm sữa đang bị cảnh báo trên các sàn thương mại điện tử (nếu có).

PHÚC VĂN

sản phẩm sữa bị cảnh báo sàn thương mại điện tử sữa Aptamil

