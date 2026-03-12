Đa phương tiện

Triệt phá đường dây "3 đời chữa xương khớp" lừa đảo hơn 227 tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá chuyên án CT288, làm rõ đường dây sản xuất, quảng cáo thuốc chữa bệnh xương khớp giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

chuyên án CT288 thuốc chữa bệnh xương khớp giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuốc đông y

