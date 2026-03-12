Sáng 12-3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 giảm 1,4 triệu đồng/lượng

Sáng 12-3, giá vàng trong nước quay đầu giảm sau khi giá vàng thế giới rời mốc 5.200 USD/ounce. Tuy vậy, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn giá vàng thế giới hơn 22 triệu đồng/lượng.