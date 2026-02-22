Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định

Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng.

Sáng 22-2 (mùng 6 Tết), tại nhà 499/20 Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Hưng, TPHCM), Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Câu lạc bộ khối vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định, tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Anh hùng lực lượng vũ trang, Trung tướng Triệu Xuân Hòa, nguyên Phó Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, nguyên Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM; đại diện gia đình các Anh hùng liệt sĩ và cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đoàn đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phát biểu tại lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã ôn lại truyền thống của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định. Theo đồng chí Phan Xuân Biên, hàng năm vào mùng 6 Tết, gia đình, con cháu của nhiều thế hệ lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định cùng tề tựu về ngôi nhà chung, thành kính dâng hương, dâng hoa và làm giỗ tưởng nhớ đến các chiến sĩ Biệt động Thành đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Lễ dâng hương, giỗ các Anh hùng liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định là ước nguyện của Đại tá Nguyễn Đức Hùng (tức Tư Chu) - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Biệt động Thành và gia đình thân nhân các liệt sĩ. Đó như một lời nhắc nhở các đồng đội còn sống và các thế hệ con cháu không được quên những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, lực lượng Biệt động Sài Gòn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao là chiếm giữ những mục tiêu quan trọng như Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Đài phát thanh, Bộ tổng tham mưu…

Đại biểu tham dự lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn – Gia Định tham dự buổi lễ. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo đồng chí Phan Xuân Biên, đến nay, nhiều anh em chiến sĩ biệt động hy sinh trong nội đô Sài Gòn nhưng vẫn chưa tìm được di hài. Đây là dịp để tri ân và cũng để vơi bớt nỗi đau đối với thân nhân, đồng đội, đồng chí.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

