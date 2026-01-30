Chính trị

Công nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 49 chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

SGGPO

Ngày 30-1, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP về việc xem xét, công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 chiến sĩ của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định hy sinh trong kháng chiến.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định vào sáng 4-1-2026
Các đại biểu dự Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định vào sáng 4-1-2026

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị đồng ý công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến khi làm nhiệm vụ bí mật của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định theo đề nghị của Bộ Nội vụ (trường hợp đặc biệt khi chưa bảo đảm điều kiện quy định tại điều 72, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng); không áp dụng đối với các trường hợp khác.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND TPHCM và các bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Trước đó, sáng 4-1-2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Thành ủy, UBND TPHCM phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định long trọng tổ chức lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Công trình bia tưởng niệm được Thành ủy, UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện, khởi công xây dựng ngày 3-2-2025 tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).

LÂM NGUYÊN

