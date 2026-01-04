TPHCM khánh thành Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các thành viên CLB Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định và đại diện thân nhân các anh hùng, liệt sĩ.

Các đại biểu dự lễ khánh thành

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, khẳng định, từ ngày thành lập, lực lượng Biệt động Sài Gòn luôn thể hiện là đội quân đặc biệt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; dũng cảm, mưu trí, táo bạo, lập nên những chiến công chói lọi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền phát biểu tại buổi lễ

Lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ “chiến tranh cục bộ” (1965-1968). Những trận đánh chớp nhoáng, táo bạo của họ từng là nỗi kinh hoàng của quân thù. Đặc biệt, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động được chuẩn bị tốt về tinh thần, trang bị, vào trận chiến đấu với khát vọng hòa bình, không có gì quý hơn độc lập tự do.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Bia tưởng niệm

Thiếu tướng Vũ Văn Điền chia sẻ, công trình Bia tưởng niệm là biểu tượng cao đẹp của lòng tri ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn.

“Mỗi viên gạch, mỗi nhành hoa tại đây đều thấm đượm tình đồng chí, nghĩa đồng đội, là lời khẳng định sắt son của thế hệ hôm nay rằng, những chiến công thầm lặng và sự hy sinh anh dũng của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định sẽ mãi mãi là ngọn lửa rực sáng trong trái tim của mỗi người lính và nhân dân Thành phố mang tên Bác”, Thiếu tướng Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM bày tỏ.

Trước bia tưởng niệm, bà Đoàn Thị Nhỏ (bà Tư Nhỏ) chiến sĩ biệt động, vợ của cố Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hùng (ông Tư Chu), nguyên Chỉ huy các lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định thắp nén nhang rồi bật khóc. Bà Đoàn Thị Nhỏ thắp hương tưởng niệm đồng đội Bà nghẹn ngào: “Tôi từng hoạt động ở đội 5 biệt động. Bao năm nay, tôi chỉ mong có một nơi để tưởng niệm anh em đã ngã xuống trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Hôm nay, nhìn thấy bia tưởng niệm này, tôi mãn nguyện lắm. Anh em mình nằm xuống mới có ngày hôm nay. Tôi không bao giờ quên ký ức những năm tháng ấy…”. Bà Nhỏ và bà Liên vui mừng gặp nhau tại buổi lễ Bà Nhỏ ôm chầm lấy bà Lê Thị Liên, con gái cố Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Tấn Quốc, thành viên biệt động từng tiến đánh Dinh Độc Lập trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Bà Nhỏ nói trong nước mắt: “Ba tôi và các đồng đội nay đã có nơi để con cháu đến thắp nhang, tưởng niệm thường xuyên. Vui và xúc động vô cùng”.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định, xúc động cho biết, việc hoàn thành Bia tưởng niệm như một nén tâm nhang của gần 1.700 hội viên nguyên là cán bộ, chiến sĩ, cơ sở cách mạng của Biệt động Sài Gòn - Gia Định thành kính dâng lên hương linh 61 anh hùng, liệt sĩ.

Những chiến sĩ biệt động năm xưa vui mừng gặp lại

Ông thông tin thêm, niềm vui lớn nhất hôm nay là các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã có ngôi nhà chung tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. "Như vậy là chúng tôi đã thỏa nguyện, thực hiện được lời hứa với đồng đội đã ngã xuống”, ông Nguyễn Quốc Độ bày tỏ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thực hiện nghi thức thắp đuốc

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Bia tưởng niệm

Ông Nguyễn Quốc Độ trân trọng cảm ơn lãnh đạo TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM - Quân khu 7 cùng các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ xây dựng công trình đầy ý nghĩa này.

Dòng người về dâng hương trước Bia tưởng niệm

Công trình Bia tưởng niệm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM

