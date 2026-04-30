Đạo diễn “Tử chiến trên không” làm phim "Nữ biệt động Sài Gòn"

Sau thành công lớn của " Tử chiến trên không" với doanh thu gần 252 tỷ đồng, đạo diễn Hàm Trần và Điện ảnh Công an nhân dân tiếp tục bắt tay thực hiện dự án " Nữ biệt động Sài Gòn" .

Poster thông báo dự án "Nữ biệt động Sài Gòn". Ảnh: ĐPCC

Nữ biệt động Sài Gòn được tiết lộ sẽ đưa khán giả về Sài Gòn những năm 1970 - khoảng thời gian cuộc kháng chiến chống xâm lược ở giai đoạn cam go và rực lửa nhất. Bên cạnh những màn đấu trí, hành động nghẹt thở, bộ phim còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh.

Trung tâm của bộ phim là cuộc đoàn tụ đầy tréo ngoe của hai chị em ruột đã lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng, ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra sự thật: một người giờ là điệp viên nằm vùng khôn ngoan, còn người kia đã trở thành nữ du kích gan lỳ.

Câu hỏi đặt ra rằng, giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, họ sẽ phản ứng ra sao và quyết định thế nào khi phía bên kia chiến tuyến là máu mủ tình thân?

Dự án đang nhận hồ sơ casting online đến ngày 15-5. Các hồ sơ phù hợp sẽ nhận được lời mời để tham gia giai đoạn 2 - vòng casting trực tiếp.

Ê-kíp đang tìm kiếm các gương mặt đảm nhận các vai diễn gồm: Giang - nữ điệp viên nằm vùng, Gấm - nữ trinh sát vũ trang hoạt động ở vùng giải phóng và các tuyến giáp ranh, Luân - Trưởng ty Cảnh sát tỉnh Bến Tre, Nhung - thành viên tham gia lực lượng biệt động và C8 - chiến sĩ biệt động thuộc lực lượng Trinh sát nội đô Sài Gòn.

Phim dự kiến khởi chiếu dịp lễ 30-4-2027.

HẢI DUY