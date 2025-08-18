Tái hiện hình ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn độc lập

Sáng 18-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức lễ gắn biển công trình và trưng bày triển lãm tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang (ở phường Hoàn Kiếm) chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài... và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội thực hiện mở biển tên công trình 48 Hàng Ngang. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội đã thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày triển lãm tại di tích lưu niệm 48 Hàng Ngang và mở biển tên công trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Đồng chí Trần Cẩm Tú dâng hương bàn thờ Bác Hồ ở di tích 48 Hàng Ngang. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo tại chương trình, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Bạch Liên Hương nêu rõ, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngôi nhà đã được Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1979.

Không gian lịch sử này được tái hiện bằng không gian trưng bày triển lãm khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, như: Mapping, công nghệ thực tế ảo VR, công nghệ hologram, có chiều sâu tư liệu và giá trị giáo dục di sản cao. Với 3 chủ đề chính, không gian trưng bày triển lãm thể hiện mạch nội dung lịch sử - văn hóa xuyên suốt, gồm: Chủ đề 1: Ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ...

Các đại biểu Trung ương và TP Hà Nội xem mô hình trưng bày tại triển lãm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ đề 2: Bối cảnh lịch sử và sự cần thiết ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 là một tất yếu lịch sử, phản ánh khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam sau bao năm chịu ách đô hộ. Trong phần triển lãm tại chủ đề này được ứng dụng công nghệ hologram để tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi soạn thảo văn kiện lịch sử “Tuyên ngôn Độc lập”, kết hợp công nghệ Mapping tái hiện khung cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình...

Nhiều hình ảnh và tư liệu quý về Bác Hồ và Cách mạng Tháng Tám đang được trưng bày di tích 48 Hàng Ngang. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ đề 3: Ý nghĩa bản Tuyên ngôn độc lập và hành trình bảo vệ nền độc lập dân tộc; về quyền con người, quyền dân tộc cơ bản của các dân tộc trên thế giới, khẳng định quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của nhân dân ta là quyền độc lập, tự do, đồng thời là khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền tự do, độc lập ấy...

Các cháu thiếu nhi và nhiều tầng lớp nhân dân Thủ đô tới tham dự sự kiện tại 48 Hàng Ngang. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhân dịp này, để ghi nhận kết quả và ý nghĩa của công trình 48 Hàng Ngang, UBND TP Hà Nội quyết định gắn biển công trình là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; đồng thời, trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho tập thể Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội và ông Nguyễn Doãn Văn, Giám đốc Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội.

NGUYỄN QUỐC