Tăng tốc chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 15-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 họp về công tác chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Theo thông tin tại hội nghị, công tác triển khai các hoạt động kỷ niệm đã được Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo sát sao. Các cấp, các ngành, địa phương đã chủ động, tích cực vào cuộc, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả cao.

Đây là một cuộc vận động chính trị sâu rộng, được triển khai toàn diện từ nội dung, hình thức đến công tác hậu cần và an ninh, nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý chí xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các hạng mục công trình, dự án kỷ niệm đang được gấp rút hoàn thành. Nhiều công trình văn hóa, nghệ thuật được chuẩn bị công phu, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Các lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, các chương trình nghệ thuật đặc biệt đã được lên kế hoạch chặt chẽ, tạo được sự lan tỏa rộng khắp.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được đẩy mạnh với nhiều ấn phẩm, phim ảnh, phóng sự trên nhiều nền tảng truyền thông, tạo nên một không khí sôi nổi, hào hùng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, như công tác triển khai, tổ chức các hoạt động kỷ niệm diễn ra vào thời điểm các địa phương, cơ quan, đơn vị kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nên việc cụ thể hóa triển khai công tác tuyên truyền, kỷ niệm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy tại một số địa bàn, đơn vị có lúc chưa kịp thời.

Một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn về giao thông, internet, dẫn đến việc triển khai các hoạt động văn hóa, tuyên truyền gặp nhiều khó khăn…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Thủ đô đã và đang dốc toàn lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra trang trọng, an toàn và ý nghĩa.

Thành phố đã hoàn thành 3 nhiệm vụ chủ trì được giao và đang triển khai đồng bộ 8 nhiệm vụ phối hợp các cơ quan Trung ương. Công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành đã được thực hiện một cách chi tiết và bài bản.

Từ công tác tuyên truyền, hậu cần, y tế cho đến an ninh, giao thông và vệ sinh môi trường, tất cả đều được lên kế hoạch và triển khai khoa học. Các khán đài phục vụ lễ đài, các hạng mục trang trí khánh tiết, hệ thống màn hình LED đều được xây dựng, lắp đặt khẩn trương, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng yếu tố an toàn của khán đài, nơi sẽ đón hàng vạn người dân tham dự, được đặt lên hàng đầu và kiểm soát chặt chẽ.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc về lịch sử, chính trị và tinh thần đoàn kết toàn dân.

TP Hà Nội và các cơ quan liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, bảo đảm tổ chức thành công sự kiện, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, mọi ý kiến đóng góp tại hội nghị cần được cụ thể hóa thành kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị.

Bộ VH-TT-DL, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và TP Hà Nội phải khẩn trương hoàn thiện kịch bản chi tiết lễ diễu hành, bảo đảm hợp lý, hoành tráng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Đối với công tác lễ tân, hậu cần, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu chuẩn bị chu đáo từ việc bố trí chỗ ngồi trang trọng cho khách mời, phục vụ nước uống, đồ ăn nhẹ, đến công tác đón tiếp nguyên thủ và khách quốc tế.

TP Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng Trung ương, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan, thống nhất kế hoạch lễ tân, ngoại giao, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong vòng một tuần…

"Sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành sẽ quyết định thành công của lễ kỷ niệm, để sự kiện diễn ra trọng thể, an toàn, hiệu quả, khắc sâu niềm tự hào dân tộc và lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Theo TTXVN