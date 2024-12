Tài khoản thanh toán và thẻ ngân hàng: Cấp tập xác thực sinh trắc học trước giờ G

Chưa cập nhật sẽ bị ngừng giao dịch

Những ngày cuối năm, các khách hàng chưa hoàn thành cập nhật sinh trắc học được các NHTM thông báo, chăm sóc đặc biệt. Cô Minh Hương (đã về hưu, ngụ tại TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, cô có 3 tài khoản thanh toán và thẻ tại 3 ngân hàng khác nhau nhưng chần chừ chưa cập nhật sinh trắc học vì cho rằng không có nhu cầu chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần. Mới đây, sau khi được các ngân hàng liên tục gửi thông báo, tư vấn nên cô vừa đến ngân hàng để cập nhật sinh trắc học.

Nhân viên ngân hàng hỗ trợ khách hàng cập nhật sinh trắc học. Ảnh: Minh Huy

Anh Hoàng Minh (ngụ tại huyện Bình Chánh, TPHCM) sử dụng thẻ tín dụng và tài khoản thanh toán tại 2 ngân hàng ở Việt Nam. Từ đầu tháng 10-2024, anh được các ngân hàng gửi email yêu cầu phải đến ngân hàng cập nhật giấy tờ tùy thân, vì khi mở tài khoản và thẻ tín dụng trước đó, anh sử dụng CMND cũ. “Tôi vừa tranh thủ ra ngân hàng cập nhật giấy tờ tùy thân vì cũng sắp hết hạn. Tôi chỉ mất khoảng 30 phút ở mỗi ngân hàng để hoàn tất việc cập nhật CCCD và sinh trắc học”, anh Minh cho hay.

Theo quy định tại Thông tư 17 và 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tài khoản thanh toán và thẻ ngân hàng, từ ngày 1-1-2025, các NHTM sẽ tạm dừng thực hiện các dịch vụ: giao dịch trực tuyến (chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại…); chuyển, rút tiền tại ATM và CDM/STM (ATM thế hệ mới); kích hoạt, gia hạn thẻ nếu khách hàng (cá nhân, người đại diện của tổ chức) chưa cập nhật thông tin sinh trắc học và giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Triển khai 2 thông tư trên, các NHTM đã và đang tăng cường hỗ trợ một cách thuận tiện nhất cho khách hàng thông qua nhiều hình thức, như: xác thực tại quầy, xác thực trên các nền tảng số, hỗ trợ qua ứng dụng ngân hàng (app), thành lập đội hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng cài đặt sinh trắc học khuôn mặt 24/7… Đối với người Việt Nam đang lao động ở nước ngoài và không thể về nước thực hiện xác thực sinh trắc học trực tiếp, các ngân hàng đã triển khai giải pháp hỗ trợ từ xa, như: xác thực qua ứng dụng ngân hàng, sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) với khách hàng đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2... Còn đối với người nước ngoài và người gốc Việt chưa xác định quốc tịch, quy trình xác thực được yêu cầu gặp mặt trực tiếp tại ngân hàng.

Trong khi đó, các ứng dụng ví điện tử hiện cũng đang đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dùng kịp thời hoàn tất xác thực sinh trắc học trên app và mở rộng đa kênh.

“Lá chắn” bảo vệ tài sản khách hàng

Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, việc đăng ký và chuyển tiền với xác thực sinh trắc học bằng CCCD gắn chip sẽ không có nhiều tài khoản ngân hàng ảo. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng có căn cứ để truy vết tội phạm, thu hồi dòng tiền bất hợp pháp. “Phương thức xác thực sinh trắc học mạnh mẽ hơn so với các biện pháp truyền thống như mật khẩu hay mã OTP, là lá chắn bảo vệ tài sản của khách hàng trong môi trường điện tử”, đại diện Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khẳng định.

Nhân viên Ngân hàng MB hỗ trợ người lớn tuổi cập nhật sinh trắc học. Ảnh: Minh Huy

Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, báo cáo từ các tổ chức tín dụng, sau khi thực hiện xác thực sinh trắc học từ đầu tháng 7-2024, số lượng các vụ lừa đảo đã giảm đến 50% so với trước đây. Đồng thời, số lượng tài khoản nhận tiền lừa đảo cũng giảm trên 70% so với trung bình các tháng đầu năm 2024. Đặc biệt, tại một số đơn vị đã không phát sinh vụ việc lừa đảo sau đó. Những kết quả này cho thấy hiệu quả của việc tăng cường bảo mật và ngăn chặn các hành vi gian lận, mang lại sự an tâm và an toàn cho khách hàng trong các giao dịch tài chính.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho rằng, những quy định trên nhằm thanh lọc các tài khoản ngân hàng không chính chủ, đồng thời nâng cao an ninh, an toàn, bảo mật cho các giao dịch thanh toán trực tuyến, giảm thiểu rủi ro gian lận, lừa đảo cũng như phòng ngừa những vụ việc cho thuê, mượn, mua bán tài khoản thanh toán. Tất cả hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ khách hàng trong bối cảnh tình hình tội phạm mạng có nhiều diễn biến phức tạp.

“Việc yêu cầu xác thực sinh trắc học để đảm bảo tài khoản đúng với CCCD do Bộ Công an cấp là rất quan trọng. Đây là một chiến dịch lớn, làm sạch tài khoản và bảo vệ khách hàng an toàn hơn. Vì khi giao dịch thanh toán phải xác thực khuôn mặt sẽ khiến tội phạm không thể so sánh khuôn mặt trên hồ sơ gốc và khó có thể lấy được tiền của chủ tài khoản”, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng khẳng định.

Từ ngày 1-1-2025, chủ tài khoản ngân hàng, chủ thẻ, chủ ví điện tử nếu không cập nhật thông tin và xác thực khuôn mặt theo đúng với CCCD gắn chip sẽ bị tạm dừng giao dịch trên kênh online. Khách hàng chưa cập nhật giấy tờ tùy thân mới thay thế cho giấy cũ hết hiệu lực (CMND, CCCD gồm cả loại 9 số và 12 số chỉ có giá trị sử dụng đến hết ngày 31-12-2024) thì sẽ bị tạm dừng giao dịch tại tất cả các kênh gồm: giao dịch tại quầy, giao dịch online lẫn ATM và các loại máy ATM thế hệ mới như CDM, STM. Các NHTM khuyến cáo khách hàng chỉ cập nhật dữ liệu sinh trắc học và giấy tờ tùy thân qua ứng dụng ngân hàng số chính thức của ngân hàng mà không tự cập nhật qua bất kỳ trang web hay ứng dụng nào khác không rõ nguồn gốc; khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP... cho người lạ để tránh trường hợp mạo danh, lừa đảo.

HẠNH NHUNG