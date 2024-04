Tai nạn trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận: 1 người tử vong, kẹt xe kéo dài

Đến 11 giờ trưa ngày 22-4, giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đoạn qua thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (hướng Long An đi Cần Thơ) vẫn còn kẹt xe kéo dài nhiều km do vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Cục Cảnh sát giao thông đang phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.