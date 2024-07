Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Hải Phòng vừa thông báo về việc tạm đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long; hoạt động du lịch tại các khu vực biển, đảo từ 12 giờ ngày 22-7. Theo đó, các đơn vị, tổ chức tiếp tục khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú tránh an toàn; kiên quyết ngăn chặn, không để các tàu thuyền thủy sản, phương tiện đường thủy nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn.

Trước sự ảnh hưởng của cơn bão số 2, TP Hải Phòng chỉ đạo tạm dừng phà chở khách ra đảo Cát Bà

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng vừa có công điện yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, quận và thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương chủ động ứng phó với bão số 2.

Công điện yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất các điều kiện để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão, mưa lớn gây ra; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn về người và tài sản; hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lớn để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diến biến của bão; kiểm đếm, bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi trú tránh an toàn; quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền thuỷ sản, tàu du lịch, tàu vận tải; tổ chức neo đậu tàu thuyền; gia cố lồng bè thủy sản; tuyệt đối không để người trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh thủy sản khi có gió mạnh hoặc bão đổ bộ, đặc biệt là khách du lịch trên biển và các đảo; giữ liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra…

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I chỉ đạo, hướng dẫn các tàu, thuyền, phương tiện thủy neo đậu tại các vùng nước do đơn vị quản lý đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến các công trình kết cấu hạ tầng khác khi có sự cố xảy ra.

Chiều cùng ngày, theo thông tin từ UBND huyện Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng), đến trưa 22-7, địa phương đã phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo kêu gọi, vận động gần 150 phương tiện với 290 lao động đang hoạt động trên vùng biển Bạch Long Vĩ về nơi tránh trú bão. Hiện trên vùng biển Bạch Long Vĩ vẫn còn 11 phương tiện của các địa phương khác đang hoạt động, huyện sẽ tiếp tục thông tin về đường đi, hướng đi của bão và tiếp tục tuyên truyền vận động các phương tiện chủ động, nhanh chóng về đất liền để tránh, trú bão.

Trước đó, theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 21-7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 22-7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

ĐỖ TRUNG