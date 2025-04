Tạm giam nguyên Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện Châu Thành

Ngày 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can, gồm: Trần Phú Hào (sinh năm 1983, nguyên Giám đốc) và Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1979, nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.