Tạm giữ người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, chống người thi hành công vụ

Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa tạm giữ N.V.H., (sinh năm 1992, trú tại xã Kỳ Bắc) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Từ chiều 24-9 đến sáng 25-9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video clip dài khoảng 27 giây ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc áo màu đen có hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng đang thi hành công vụ. Sự việc khiến dư luận bức xúc.

Công an huyện Kỳ Anh làm việc với N.V.H.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24-9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 551 (đoạn qua địa bàn xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh), tổ tuần tra kiểm soát CSGT Công an huyện Kỳ Anh đã phát hiện N.V.H., (sinh năm 1992, trú tại xã Kỳ Bắc) điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm và có dấu hiệu vi phạm nhiều quy định về an toàn giao thông, nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Khi được yêu cầu dừng xe, N.V.H. có hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng đang thi hành công vụ.

N.V.H., không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Ảnh cắt từ video

Lực lượng chức năng khống chế N.V.H. Ảnh cắt từ video

Ngay lập tức, tổ tuần tra kiểm soát CSGT Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với Công an xã Kỳ Bắc khống chế, bắt giữ N.V.H., đưa về trụ sở Công an xã Kỳ Bắc để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả đo nồng độ cồn của N.V.H. là 0,596mg/l, vượt quá mức cho phép. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Anh điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG