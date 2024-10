Tạm ngừng khai thác 4 sân bay ở miền Trung do ảnh hưởng bão Trami

Ảnh minh họa

Cụ thể, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài sẽ tạm ngừng khai thác từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 27-10.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ tạm ngừng khai thác từ 6 giờ ngày 27-10 đến 4 giờ ngày 28-10.

Cảng hàng không Đồng Hới tạm ngừng khai thác từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 27-10.

Cảng hàng không Chu Lai tạm ngừng khai thác từ 10 giờ ngày 27-10 đến 10 giờ ngày 28-10.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không phù hợp theo quy định hiện hành và điều hành bay bảo đảm tuyệt đối an toàn. Cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Trung được yêu cầu kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn khai thác tại các cảng hàng không theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ chiều 26-10, tâm bão Trà Mi đang ở trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 440km về phía Đông Đông Bắc. Hiện bão đang di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Từ chiều tối và đêm nay đến đêm 28-10, Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ. Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý, diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi. Người dân cần cập nhật trong các bản tin bão tiếp theo.

BÍCH QUYÊN