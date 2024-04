Tầm view độc bản, chất Mỹ “triệu đô” chỉ có tại căn hộ The Beverly

Những căn hộ cuối cùng tại The Beverly (Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) đang “nóng” tại các sàn giao dịch, nhờ không gian sống đậm chất Mỹ cùng những đặc quyền sống không dành cho số đông, đặc biệt kể từ khi chủ đầu tư tung ra ưu đãi đột phá.

Chất Mỹ “triệu đô” từ ban công căn hộ The Beverly

Nâng niu cảm xúc, nâng cấp trải nghiệm

Giá trị độc bản và chất sống đẳng cấp của The Beverly được kết tinh đầy khéo léo thông qua cách chủ đầu tư kiến tạo từng chi tiết từ ngoài vào trong, từ nội khu đến từng căn hộ, nhằm nâng niu từng cảm xúc và nâng cấp chuẩn sống thời thượng của chủ nhân tinh hoa. Hướng đến chuẩn sống nghỉ dưỡng “wellness living” độc đáo, chuỗi công viên nội khu The Beverly được thiết kế với ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Tại đây, những hàng dừa trải dài, hồ bơi nước mặn Marina Pool ngoài trời, vườn suối sương mù Harmony, vườn treo nhiệt đới Babylon, thác nước tràn Beverly, sân khấu nước ánh sáng và âm nhạc Broadway, khu thể thao Aqua Gym, đại lộ danh vọng Starlight,… phác họa nên một bức tranh đậm chất Mỹ.

Cùng với đó, những cung đường uốn lượn, những hồ bơi, khu vực cao - thấp khác nhau cho cư dân cảm giác như đang đứng trên sườn đồi Beverly thơ mộng của nước Mỹ. Đây chính là đặc quyền mà chỉ có cư dân The Beverly mới được sở hữu.

Đặc quyền sống không dành cho số đông tại The Beverly còn thể hiện ở tiêu chuẩn bàn giao tỉ mỉ tới từng chi tiết trong các tòa nhà, từng căn hộ. Bước vào The Beverly, cư dân được trải nghiệm không gian sảnh đón như ở các resort cao cấp với chiều cao trần lên đến 9m, hệ thống sảnh và lounge được lát toàn bộ bằng đá cẩm thạch sang trọng. Mỗi tòa tháp được trang bị 6 thang máy với họa tiết tinh tế đi cùng tông màu vàng đồng khác biệt.

Ở ngay cạnh VinWonders mang lại lợi ích khổng lồ cho chủ nhân căn hộ The Beverly

Quỹ căn The Beverly được xem là một phiên bản đặc biệt khi tất cả các tòa tháp đều có kiến trúc theo hình chữ Z thông thoáng, tối ưu tầm nhìn và mặt cắt tiếp xúc ánh sáng. Bên cạnh vẻ ngoài sang trọng và khác biệt, thiết kế này giúp các căn hộ có thể đón tối đa nguồn gió tự nhiên. Đặc biệt, tầng 14 mỗi tòa được thiết kế dành riêng để làm phòng sinh hoạt cộng đồng, bao gồm khu chơi game, khu trò chơi trẻ em, bida, bóng bàn,... Tất cả tạo nên sự kết nối liên hoàn không gian vui chơi - học tập - giải trí - nghỉ dưỡng cho mọi lứa tuổi.

Thời tới với chủ nhân căn hộ The Beverly

Giá trị sống độc bản của The Beverly còn được nâng tầm nhờ những siêu tiện ích ngay gần kề. Nhờ vị trí “kim cương” của phân khu mà chủ nhân căn hộ The Beverly chỉ cần vài bước chân đã chạm ngay tới đại công viên 36ha. Đây cũng chính là nơi “Thiên đường giải trí” VinWonders sẽ xuất hiện trong mùa hè năm nay, với hàng loạt trò chơi hấp dẫn và hoạt động thú vị.

Còn với nhà đầu tư, căn hộ The Beverly cũng là nơi lý tưởng để vận hành mô hình lưu trú cả ngắn ngày và dài ngày và hưởng lợi từ bộ đôi đòn bẩy VinWonders, Vincom Mega Mall. Khi đi vào vận hành, đây chính là bảo chứng cho lượng khách lưu trú với tỷ lệ lấp đầy rất cao.

Sở hữu những lợi thế tốt nhất của một “siêu phẩm” căn hộ, The Beverly còn là dự án hiếm hoi được chủ đầu tư ưu ái áp dụng chính sách trả góp với lãi suất cố định lên tới 15 năm. Khách vay mua ngay lúc này chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ, trong 2 năm đầu chỉ phải trả lãi ở mức nhẹ nhàng 7%/năm. Từ năm thứ 3 trở đi, trần lãi suất không vượt quá 9,5%/năm.

Lấy ví dụ về một căn hộ The Beverly giá hơn 2,7 tỷ đồng, nhà môi giới Lê Hoàng (TP Thủ Đức) cho biết, trong 2 năm đầu người mua chỉ phải trả lãi hơn 11,3 triệu mỗi tháng. “Với tiềm năng của The Beverly, chủ nhân căn hộ có thể vận hành cho thuê, dư sức trả lãi mà vẫn còn có lời. Sau 2 năm số tiền hàng tháng cả gốc và lãi dao động 20-22 triệu/tháng, người mua chỉ cần góp thêm khoản nhỏ, thậm chí bán ra lúc này tài sản đã có lời vượt trội. Có thể nói, thời đang tới với chủ nhân căn hộ The Beverly”, vị này đánh giá.

Đặc biệt, mua nhà The Beverly lúc này, chủ nhân còn hưởng thêm hàng loạt quà tặng như gói phí quản lý 5 năm, thẻ quà tặng dịch vụ Vinmec & Xanh SM toàn quốc trị giá lên đến 300 triệu đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư còn tặng thêm gói nội thất lên đến 190 triệu đồng cho khách sở hữu căn studio; gói 330 triệu cho căn 2PN. Đây được xem là cơ hội vàng để sở hữu căn hộ The Beverly và tận hưởng chất sống sang trọng độc bản tại đại đô thị đáng sống hàng đầu phía Nam.

ĐỨC HOÀNG