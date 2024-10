Tan hoang bãi biển Phú Thuận hình thành sau khi lấp cửa biển Hoà Duân

>>> Video Tan hoang bãi biển Phú Thuận hình thành sau 21 năm lấp cửa biển Hoà Duân

Do ảnh hưởng của mưa to, triều cường và sóng biển hoạt động mạnh những ngày qua khiến bãi tắm Phú Thuận (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) tan hoang do tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng.

Bãi tắm Phú Thuận vốn là địa điểm hơn 23 năm qua, sau khi cửa biển Hoà Duân hình thành trong trận lũ lụt lịch sử năm 1999 đã được hàn khẩu vào năm 2001, chưa bao giờ bị sạt lở lớn kể cả vào mùa mưa bão.

Sáng 22-10, có mặt tại khu vực bờ biển ở bãi tắm Phú Thuận trước đập Hòa Duân, chúng tôi nhận thấy bờ biển ở đây xâm thực vào đất liền hơn 300m.

Hàng loạt gốc dương trồng ở đây gần 10 năm cùng con đường du lịch chạy dọc bãi tắm bị sóng biển "ngoạm" sâu vào bên trong. Người dân ở đây rất lo sợ bởi lẽ sau gần 25 năm kể từ trận đại hồng thủy kinh hoàng ở Huế năm 1999 thì nơi đây mới xảy ra sạt lở bờ biển nghiêm trọng như vậy.

Theo người dân xã Phú Thuận, từ sáng 21-10, khu vực sạt lở kéo dài từ mép chân kè bờ thôn Tân An, xã Phú Thuận lên hướng phường Thuận An, TP Huế khoảng 150m, bờ biển bị sạt lở, biển ăn sâu vào đất liền khoảng 50m gần sát đường ngang đi bộ của bãi tắm.

Nếu thời tiết tiếp tục bất lợi, sạt lở sẽ ăn sâu, cuốn trôi con đường nội bộ bãi tắm và có nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến các nhà hàng.

Ông Nguyễn Quang Dân, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, tính từ ngày cửa biển Hòa Duân được hàn gắn sau trận lũ lụt lịch sử năm 1999 rồi bãi tắm Phú Thuận được hình thành thì chưa khi nào địa điểm này bị sạt lở nghiêm trọng như vậy.

Qua theo dõi tình hình sạt lở nhiều năm, địa phương nhận thấy tình trạng sạt lở này là hiện tượng bất thường.

Ông Dân kiến nghị UBND huyện, tỉnh nên mời các chuyên gia về đánh giá, đưa ra phương án tổng thể cho toàn khu vực này. Đồng thời, sớm có biện pháp xử lý khẩn cấp, gia cố trước mắt để giữ bờ biển và bãi tắm xã Phú Thuận, kể cả phía bờ biển phường Thuận An phía bên cạnh.

Sáng cùng ngày, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện Sở NN-PTNT, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh này đã đi kiểm tra khu vực sạt lở bờ biển xã Phú Thuận, trước đập Hòa Duân, đồng thời tham mưu đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để đầu tư xây dựng kè chống xói lở cho các đoạn xung yếu trong thời gian tới.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tình trạng sạt lở bãi tắm Phú Thuận, sáng 22-10

Về sạt lở bờ biển trước khu vực bãi tắm xã Phú Thuận, ông Hoàng Hải Minh cho biết, đây là điểm xung yếu vào mùa mưa bão. Bây giờ tại khu vực này lại diễn ra xâm thực quá nặng. Trước mắt, tỉnh sẽ huy động mọi lực lượng triển khai các phương án đưa vải bạt, rọ đá xử lý khu vực bờ biển xâm thực để bảo vệ các công trình hạ tầng của bãi tắm Phú Thuận và người dân sinh sống quanh khu vực này. Trong 2 ngày tới cố gắng xử lý khu vực sạt lở nghiêm trọng 300m trước, sau đó sẽ xử lý 300m còn lại.

>> Một số hình ảnh tại khu vực bãi tắm xã Phú Thuận:

VĂN THẮNG - NAM SƠN