Tán thành ban hành 2 luật về giao thông đường bộ

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành với các nội dung tiếp thu, giải trình của Chính phủ và thấy rằng việc xây dựng 2 dự án luật có quan hệ hữu cơ với nhau này đã được Chính phủ thảo luận, cân nhắc, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng.

Sáng 13-7, trong khuôn khổ phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), dự án Luật Đường bộ đã được Ủy ban cho ý kiến.

Trình bày tờ trình về dự án Luật Đường bộ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự thảo Luật Đường bộ gồm 6 chương, 95 điều. So với dự thảo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, có 2 chương được chuyển sang Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (đó là chương: về quy tắc giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ), giữ nguyên 1 điều (điều 2 về đối tượng áp dụng); sửa đổi 40 điều; bổ sung mới 54 điều.

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đường bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nêu rõ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật Đường bộ để tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, nội luật hóa các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ về hoạt động giao thông vận tải đường bộ.

Đồng thời, khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nhất là trong việc xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ông Lê Tấn Tới ghi nhận: “Qua nghiên cứu hồ sơ dự án Luật, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, về cơ bản, đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội khóa XIV và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị đã được Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, giải trình thấu đáo, đầy đủ”.

Liên quan việc tách Luật Giao thông đường bộ thành dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành với các nội dung tiếp thu, giải trình của Chính phủ và thấy rằng việc xây dựng 2 dự án luật có quan hệ hữu cơ với nhau này đã được Chính phủ thảo luận, cân nhắc, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước ta và thông lệ quốc tế; đồng thời thể chế hóa Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”. Hai Luật được ban hành sẽ khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật Giao thông đường bộ hiện hành.

Về các ý kiến liên quan thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Chính phủ đã chỉ đạo tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và đã được quy định tại khoản 6, điều 42 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và cho rằng có một số nội dung giao thoa, cần được quy định trong cả hai dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát để tránh lỗ hổng pháp luật, đồng thời tránh chồng chéo quy định của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung một số quy định cụ thể về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ phù hợp với xu hướng phát triển giao thông thông minh, phương tiện đa tính năng; về giao thông đô thị, đường chuyên dùng, đường nội bộ, đường cao tốc…

Dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Sau đó, UBTVQH đã đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện dự án.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã quyết định bổ sung dự án Luật Đường bộ vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2024 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7.