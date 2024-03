Tán thành thu phí trên những tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư

Có ý kiến đề nghị quy định đường cao tốc tối thiểu có 4 làn đường và phải có làn dừng khẩn cấp (Ảnh minh họa)

Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật liên quan quy định đối với đường cao tốc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) Lê Tấn Tới cho biết, có ý kiến đề nghị quy định đường cao tốc tối thiểu phải có 4 làn đường và phải có làn dừng khẩn cấp.

Thường trực UBQPAN thấy rằng, ý kiến này là xác đáng. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng đường cao tốc còn phụ thuộc khả năng cân đối ngân sách và huy động nguồn lực. Mặt khác, đây là vấn đề thuộc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, sẽ được Bộ GTVT nghiên cứu, quy định chi tiết. Vì vậy, Thường trực UBQPAN đề nghị không quy định cụ thể những nội dung này trong dự thảo luật.

Vẫn theo ông Lê Tấn Tới, có ý kiến đề nghị đánh giá sự cần thiết quy định thu phí sử dụng đường cao tốc trên những tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác.

“Để thực hiện chủ trương của Quốc hội tại các nghị quyết phê duyệt đầu tư các tuyến đường cao tốc, Bộ GTVT đã triển khai nghiên cứu phương án thu phí trên các tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, đánh giá tác động trong trường hợp thu phí và không thu phí đối với các tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư. Kết quả, các tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư đều có đường quốc lộ song hành, cho phép người tham gia giao thông có quyền lựa chọn sử dụng đường cao tốc hoặc đường quốc lộ. Người tham gia giao thông trên đường cao tốc được hưởng nhiều lợi ích hơn”, ông Lê Tấn Tới nhìn nhận.

Song, hình thức thu phí sử dụng đường bộ hiện tại chưa phân loại được người sử dụng đường bộ thông thường và người sử dụng đường bộ cao tốc (được hưởng chất lượng dịch vụ tốt hơn).

Vì vậy, Thường trực UBQPAN nhất trí quy định về thu phí trên các tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư trong dự thảo luật Chính phủ trình và đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Phí và lệ phí, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ.

Liên quan phân chia nguồn thu, ông Lê Tấn Tới thông tin, vừa qua Quốc hội đã ban hành một số nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng đường bộ, đường bộ cao tốc theo phương thức hòa chung ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Tuy nhiên, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phí và lệ phí hiện hành chưa có quy định về phân chia nguồn thu từ phí sử dụng đường bộ trong trường hợp này.

Vì vậy, để có cơ sở thực hiện phân chia nguồn thu từ phí phù hợp với các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức này, Thường trực UBQPAN đề nghị cho bổ sung khoản 3, điều 54 giao Chính phủ quy định về phí sử dụng đường bộ cao tốc và khoản 2, điều 90 quy định sửa đổi, bổ sung điều 18 Luật Phí và lệ phí.

ANH PHƯƠNG