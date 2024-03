Tăng cường đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng

Tại chương trình, cử tri đã đặt nhiều vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tội phạm công nghệ cao, phát huy hiệu quả các tổ công tác 363.

Trao đổi với cử tri, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, qua hơn 1 năm củng cố, kiện toàn, lực lượng 363 Công an TPHCM đã phát hiện, bàn giao 26.825 đối tượng nghi vấn vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Thời gian tới, lực lượng 363 tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ được điều động tham gia tổ 363.

Thượng tá Trần Phúc Hội, Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TPHCM thông tin thêm, có hơn 10.000 người chấp hành xong án phạt tù chưa xóa án tích về cư trú trên địa bàn thành phố. Công an TPHCM sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, giúp đỡ và cảm hóa người vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, triển khai đồng bộ các hoạt động phòng ngừa để hạn chế tối đa tình trạng người chấp hành xong án phạt tù tái phạm tội; tiếp tục tổ chức và nhân rộng các mô hình về quản lý, giúp đỡ và cảm hóa người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng.

Các đại biểu dự chương trình

Về để đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, Thượng tá Lê Minh Hải, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết, Công an TPHCM đẩy mạnh việc xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh, nâng cao nhận thức an toàn, an ninh mạng của toàn xã hội, toàn dân.

Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, vận hành 48 trang mạng xã hội để làm kênh cung cấp thông tin và tiếp nhận ý kiến, tin báo của quần chúng nhân dân trên không gian mạng. Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức công tác nắm tình hình, đấu tranh, xử lý các hành vi thu thập, mua bán, trao đổi trái phép dữ liệu cá nhân, dữ liệu số theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở TT-TT TPHCM thông tin thêm, trên địa bàn TPHCM có 355 mạng xã hội, 1.100 trang thông tin điện tử và khoảng 22 triệu tài khoản đang hoạt động. Để phát huy phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, Sở TT-TT có trang mạng Zalo xã hội để cung cấp thông tin cho cử tri nắm chủ trương, chính sách, đồng thời đẩy mạnh tương tác, phối hợp với cơ quan chức năng.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM trong giám định tư pháp, xử lý các vụ việc trên không gian mạng liên quan đến các nền tảng xuyên biên giới (Facebook, tiktok…). Ông Nguyễn Thanh Hòa cũng đề nghị người dân cần cảnh giác với các đường link do các đối tượng lạ gửi, cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Quang cảnh chương trình

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có những chuyển biến tích cực cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an TPHCM có nhiều giải pháp và định hướng phong trào là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công an TPHCM tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 có 100% công an phường, xã, thị trấn đạt kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị và điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều hành chương trình, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Phạm Quỳnh Anh đề nghị Công an TPHCM, các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

NGÔ BÌNH