Tăng cường xử lý tình trạng xe dù, gian lận giá taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Nam và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xử lý tình trạng xe dù, gian lận giá taxi.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, qua thông tin phản ánh của báo chí và các phương tiện truyền thông, tình trạng gian lận giá taxi đang diễn ra phức tạp tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại cảng và quyền lợi của hành khách.

Do đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Nam làm việc và đề xuất với Công an TPHCM, Đồn công an Tân Sơn Nhất, Sở GTVT tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng gian lận giá taxi, ép giá khách, chèo kéo khách, xe dù hoạt động tại cảng.

Đồng thời, các đơn vị cần rà soát và bổ sung kế hoạch để tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ của các hãng taxi, xe công nghệ được nhượng quyền khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trường hợp nhân viên của các hãng có hiện tượng chèo kéo khách, ép giá khách cần được xử lý nghiêm hoặc chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất rà soát lại danh mục các doanh nghiệp vận chuyển hành khách bằng xe ô tô được nhượng quyền khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt là doanh nghiệp vận chuyển hành khách có tình trạng gian lận đã được báo chí nêu và có hình thức kiểm soát, xử lý.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cần rà soát, cần thiết điều chỉnh lại các quy định, quy chế hoặc nội dung hợp đồng để có hình thức xử lý phù hợp, tăng tính răn đe đối với doanh nghiệp vận chuyển hành khách bằng xe ô tô được nhượng quyền khai thác và người điều khiển phương tiện vi phạm có hành vi gian lận giá dịch vụ.