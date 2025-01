Tăng kiểm tra an toàn phòng cháy cho tàu biển, tránh bị lưu giữ tại nước ngoài

Cục Hàng hải Việt Nam vừa cho biết, tổ chức hợp tác kiểm tra nhà nước cảng biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương bắt đầu triển khai chiến dịch kiểm tra tàu biển với chủ đề an toàn phòng cháy (FIC). Do đó, các cảng vụ hàng hải cần tăng cường kiểm tra, hạn chế các tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại nước ngoài.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, các cảng vụ hàng hải cần kiểm tra tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế và hướng dẫn cho thuyền viên cách thức triển khai thực hiện các nội dung có thể bị kiểm tra trong chiến dịch FIC.

Với chủ đề "An toàn phòng cháy - vị trí thấp nhất của lối thoát hiểm khẩn cấp", các cảng vụ cần kiểm tra để đảm bảo cửa chống cháy tự đóng của các tàu phải luôn trong tình trạng đóng và chốt đúng cách, không để cửa thường mở bằng cách buộc dây hay cài chốt.

Bên cạnh đó, hệ thống lối thoát hiểm khẩn cấp phải dễ dàng tiếp cận, có biển báo chỉ hướng và đèn chiếu sáng sự cố. Khu vực lối thoát hiểm có lối đi rộng 0,8m, không bị cản trở bởi kết cấu tàu, lớp cách nhiệt hay thiết bị… Hệ thống phòng chống cháy, bao gồm báo cháy, thông gió, bơm cứu hỏa, đường ống nước cứu hỏa… cần được trong tình trạng sẵn sàng hoạt động.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng yêu cầu các cảng vụ hàng hải giám sát đạo đức công vụ với các sĩ quan kiểm tra tàu biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực thi công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, hàng năm, có hàng chục tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài do có những khiếm khuyết về mặt kỹ thuật ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn hàng hải. Trong đó, những khiếm khuyết thường gặp liên quan đến động cơ, an toàn phòng cháy, được phát hiện bởi chính quyền cảng ở nước ngoài.

MINH ANH