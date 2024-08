Tang lễ GS-TS Võ Tòng Xuân được tổ chức tại TP Cần Thơ

Chiều 19-8, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, tang lễ GS-TS Võ Tòng Xuân sẽ được Thành ủy TP Cần Thơ phối hợp Tỉnh ủy An Giang, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An Giang và Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ, số 30A đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.