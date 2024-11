Tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng và cam kết đồng hành cùng Tháng hành động

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu tại mít tinh, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết, chủ đề của Tháng hành động năm nay là “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Đây là thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc, không chỉ kêu gọi sự quan tâm thực hiện của xã hội, thể hiện sinh động tinh thần “Cùng chung tay, Cùng thay đổi” mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ và trẻ em gái trong sự phát triển bền vững của đất nước. Để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, chúng ta cần có những cơ chế bảo đảm an sinh xã hội giúp phụ nữ và trẻ em gái có thể sống trong môi trường an toàn, bảo đảm. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng kêu gọi phụ nữ cả nước nói riêng, cộng đồng nói chung cùng hành động vì bình đẳng giới; các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức đầu tư nguồn lực, chung tay thu hẹp khoảng cách giới, xóa bạo lực trên cơ sở giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, TPHCM tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách về bình đẳng giới, trong đó tập trung cải thiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em. Thành phố cam kết, nỗ lực cùng hành động nhằm xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới.

Tại sự kiện, các đại biểu tham gia xếp hạc giấy như một lời cam kết, một hành động nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn lao để khẳng định bình đẳng không chỉ là một khái niệm mà là một quyền, một giá trị mà chúng ta cần cùng nhau xây dựng và bảo vệ.

* Cùng ngày, tại Bắc Ninh, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non với chủ đề “Đảm bảo mọi trẻ sinh non đều được chăm sóc sức khỏe tốt nhất”.

Phát biểu tại mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nêu rõ, đến nay, Việt Nam đã thực hiện thành công và hoàn thành trước thời hạn về các chỉ số giảm tử vong mẹ, giảm tử vong trẻ em, giảm suy dinh dưỡng trẻ em từ năm 2015 đến năm 2023, được quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Việt Nam cũng tích cực thực hiện các giải pháp, các can thiệp chuyên môn để giảm tử vong sơ sinh, trong đó đặc biệt chú trọng đến giảm tử vong trẻ sơ sinh nhẹ cân, non tháng.

Theo Hội LHPN Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2024, các cấp hội cả nước hỗ trợ gần 121.000 phụ nữ yếu thế bằng nhiều hình thức; huy động, vận động hơn 36 tỷ đồng xây dựng mái ấm tình thương, hơn 50 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội; huy động gần 52 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ và người dân khắc phục hậu quả bão số 3.

