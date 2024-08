Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ghi nhận lãi hơn 800 tỷ đồng trong báo cáo tài chính soát xét bán niên

Với tốc độ khôi phục này thì đến cuối năm nay hứa hẹn sẽ là một Hòa Bình “bùng nổ” trên thị trường xây dựng

Trong Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 4-2024, Hòa Bình đã đặt mục tiêu lãi 433 tỷ đồng, như vậy chỉ trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn này không chỉ vượt chỉ tiêu mà còn đạt cao gần gấp đôi con số đề ra. Đáng chú ý, con số này còn cao hơn cả báo cáo tài chính bán niên tự lập mà Hòa Bình đã công bố vào tháng 7 trước đó, chênh lệch lên đến hơn 88,8 tỷ đồng. Thành công này có được từ việc tái cấu trúc mạnh mẽ của tập đoàn với nhiều giải pháp, cụ thể: kiện toàn bộ máy nhân sự, siết chặt chi phí quản lý, thoái vốn các công ty con và công ty liên kết, thanh lý tài sản cố định, hoán đổi nợ thành vốn chủ sở hữu, đẩy mạnh thu hồi công nợ, tái cấu trúc sản phẩm dịch vụ,…

Đặc biệt, Hòa Bình đã khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu khi ghi nhận đạt 1.662 tỷ đồng so với 93 tỷ đồng vào giai đoạn cuối năm 2023. Trong đó, phần lớn là do vào tháng 6-2024, Hòa Bình đã phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ với 73,08 triệu cổ phiếu tương đương 730,8 tỷ đồng. Như vậy, vốn điều lệ của Tập đoàn từ 2.741 tỷ đồng cũng tăng lên thành 3.472 tỷ đồng. Cùng với đó doanh thu từ hoạt động tài chính là 195,4 tỷ đồng tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng ghi nhận con số dương trở lại đạt 286,6 tỷ đồng.

Sau năm 2023 đầy “sóng gió”, Hòa Bình một lần nữa khẳng định bản lĩnh, vị thế của mình khi chỉ vẻn vẹn trong 6 tháng đầu năm 2024 đã đạt kết quả vượt mong đợi. Với tốc độ khôi phục này, đến cuối năm nay hứa hẹn sẽ là một Hòa Bình “bùng nổ” trên thị trường xây dựng.

