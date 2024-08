Tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 2-9

Ngành chức năng các tỉnh vùng ĐBSCL đang triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa cho người dân trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Công an tỉnh Long An tuyên truyền luật ATGT cho học sinh. Ảnh: Công an cung cấp

Tại Long An, công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện, chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm và tập trung giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả tình hình anh ninh trật tự nổi lên tại cơ sở. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT; tăng cường tuần tra phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới; phòng, chống đua xe trái phép…

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, yêu cầu công an các địa phương quản lý chặt địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh mạnh mẽ có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; kịp thời giải quyết tình hình nổi lên ở cơ sở, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Long An xảy ra 154 vụ tai nạn giao thông. Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức hơn 8.390 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý 25.187 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt ước tính trên 84 tỷ đồng, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 5.390 trường hợp, tạm giữ 10.532 phương tiện các loại. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ 28 vụ/26 đối tượng về hình sự, kinh tế, thương mại, ma túy, khai thác thủy sản trái phép…

CSGT Công an tỉnh Tiền Giang điều tiết giao thông

Tại Tiền Giang, ngành chức năng tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ cũng như chấp hành các quy định đảm bảo TTATGT.

Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, CSGT Công an tỉnh Tiền Giang liên tục tuần tra kiểm soát vi phạm, tập trung vào các lỗi dễ dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, sai làn đường cũng như vượt đèn đỏ... Lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình trong xử lý vi phạm cũng như công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp lễ 2-9 và những tháng cuối năm.

Kiểm tra nồng độ cồn

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm 2024 đến nay, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp đảm bảo TTATGT theo tinh thần thượng tôn pháp luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, qua đó, góp phần ổn định tình hình TTATGT trên địa bàn, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên tình hình TTATGT vẫn còn tồn tại một số khó khăn, bất cập như: Một bộ phận người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành luật giao thông. Hành vi vi phạm tập trung nhiều ở lứa tuổi học sinh, một bộ phận công nhân… công tác tuyên truyền đôi lúc còn mang tính hình thức, chưa tiếp cận được với các thành phần, nhóm đối tượng vi phạm chủ yếu…

CSGT Công an tỉnh Tiền Giang điều tiết giao thông tại cầu Rạch Miễu

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đặc biệt trong dịp lễ 2-9, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp phụ trách CSGT nếu để tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp trên địa bàn phụ trách.

Tại An Giang, Lực lượng Công an tỉnh An Giang cũng vừa tổ chức Lễ ra quân cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang cũng vừa tổ chức Lễ ra quân cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới. Ảnh: Công an An Giang

Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân, triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT trên các tuyến, địa bàn quản lý.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tập trung kiểm soát, xử lý những đối tượng, hành vi vi phạm như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tốc độ; vi phạm quá tải, cơi nới thùng xe; vi phạm phần đường, làn đường và tín hiệu giao thông; sử dụng giấy tờ giả đối với người và phương tiện… đảm bảo giao thông được thông suốt, thuận tiện, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, vui chơi, giải trí của người dân, nhất là dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 và những ngày đầu năm học mới.

NGỌC PHÚC