Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất - kinh doanh

Các ý kiến tại cuộc giao ban cho biết, năm 2023, dù có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực và trong nước nhưng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, có các chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, kịp thời để thực hiện đồng bộ, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Năm 2023, GDP quy mô cả nước ước đạt 430 tỷ USD, tăng trưởng đạt 5,05%, cao gấp 1,5 lần so với mức 2,9% của kinh tế toàn cầu. GDP bình quân đầu người đạt 4.284 USD, bước vào ngưỡng thu nhập trung bình cao...

Kết luận cuộc giao ban, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các cơ quan, đoàn thể triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Hoàn thành kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; tổng kết công tác năm 2023. Các tiểu ban triển khai công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các công trình lớn, trọng điểm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất - kinh doanh. Thúc đẩy thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tiêu dùng. Xử lý quyết liệt tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu; bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; tích cực phòng, chống dịch bệnh. Chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, tai nạn giao thông, cháy nổ, đốt pháo. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Đồng chí Trương Thị Mai đặc biệt lưu ý việc tập trung tuyên truyền về cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2024. Theo đó, sẽ xóa bỏ toàn bộ cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. Bãi bỏ luôn để thực hiện thống nhất chính sách tiền lương. Các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội phải làm gương việc này.

TRẦN BÌNH