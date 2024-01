Tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, dự án kéo dài

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2023 của ngành dầu khí Việt Nam, tổ chức chiều 8-1 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những đóng góp của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) là rất to lớn trong việc giữ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh năng lượng, an sinh xã hội cũng như đóng góp cho nguồn thu ngân sách, thu hút nguồn vốn đầu tư, khẳng định vị thế đất nước qua các hoạt động đối ngoại.

Đề cập nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024, Thủ tướng lưu ý PVN tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm trong quản lý điều hành, nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. PVN cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, xử lý các dự án kéo dài trong nhiều năm như Nhà máy Lọc dầu Nghi Xuân, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVN, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

Theo báo cáo của PVN, năm 2023, trữ lượng dầu khí hoàn thành kế hoạch trước 1 tháng 10 ngày, đạt 13 triệu tấn, vượt 8,3% kế hoạch năm. Sản lượng điện năm 2023 của toàn tập đoàn đạt 23,07 tỷ KWh, tăng 31% so với năm 2022. Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 942.800 tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm, cao hơn 11.600 tỷ đồng so với năm 2022, tương đương 9,2% GDP cả nước; nộp ngân sách nhà nước đạt 151.800 tỷ đồng, vượt 94% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 54.500 tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm.

PHÚC VĂN