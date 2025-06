Tây Ninh: Tạm giữ nhiều đối tượng đánh bạc dưới hình thức câu cá

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đánh bạc

Tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức câu cá thắng thua bằng tiền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Trần Minh Hiếu (tức Hiếu “Tà Nông”, sinh năm 1988, ngụ phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) cầm đầu.

Lúc 16 giờ ngày 31-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an xã An Bình huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai bắt, giữ các đối tượng đang tham gia câu cá thắng thua bằng tiền tại hồ câu Minh Hiếu, thuộc ấp Thanh Bình, xã An Bình, huyện Châu Thành.

Lực lượng công an đã bắt và mời làm việc 230 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 287,83 triệu đồng, 2 cân điện tử, 95 bộ dụng cụ câu cá (gồm cần câu và máy câu), 9 bao thư trao giải, 5 bộ đàm, 47 xe ôtô, 82 xe môtô và một số tang vật khác liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận: lợi dụng việc thành lập Công ty TNHH Hồ câu cá giải trí, Hiếu để tự đứng ra tổ chức giải mà chưa được sự đồng ý, cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, không có các quyết định thành lập ban tổ chức giải và các tài liệu liên quan đến việc được phép tổ chức giải câu cá đúng quy định của pháp luật.

Trong ngày 31-5, Hiếu tổ chức bán ra 100 vé, mỗi vé 5 triệu đồng (4,8 triệu đồng là tiền đóng vào giải ngày, giải tiếng; 200.000 đồng là tiền đóng vào giải heo) tương ứng 1 vị trí thả câu trong hồ. Cần thủ tham gia câu có thể mua 1 hoặc nhiều vé. Số tiền do các cần thủ mua vé được Hiếu phân chia cơ cấu giải thưởng như sau: Giải heo trao thưởng 20 triệu đồng; mỗi tiếng trao 5 giải tiếng (giải nhất 10 triệu đồng, giải nhì 7 triệu đồng,...)

Kết thúc ngày, trao thưởng 5 giải ngày (giải nhất ngày 100 triệu đồng, giải nhì ngày 30 triệu đồng, giải ba ngày 20 triệu đồng, giải tư ngày 13 triệu đồng, giải năm ngày là 10 triệu đồng), Hiếu thu lợi số tiền 67,5 triệu đồng. Ngoài ra, để tụ điểm hoạt động thuận lợi, Hiếu đã lôi kéo Lê Tấn Lợi, Tô Minh Trãi, Trần Anh Tú, Võ Minh Tiến cùng một số đối tượng khác đã bàn bạc, thống nhất, phân công vai trò, nhiệm vụ cho từng người để tổ chức hoạt động.

Cùng ngày 31-5, cần thủ trên địa bàn Bình Dương, Bình Phước, TPHCM và một số tỉnh miền Tây đã mua đủ số lượng vé là 100 cần với số tiền 500 triệu đồng, tổ chức giải câu cá từ 9 giờ đến 16 giờ. Quá trình tổ chức trong ngày, Hiếu đã chung chi tiền qua hình thức trao thưởng giải tiếng 7 lần (mỗi lần trao 5 giải). Riêng 5 giải ngày, cuối giờ, khi đang chung tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Hiếu, Lê Tấn Lợi, Tô Minh Trãi, Trần Anh Tú, Võ Minh Tiến về hành vi tổ chức đánh bạc. Đồng thời, phối hợp với công an các địa phương trên điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

XUÂN TRUNG