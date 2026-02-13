Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tại các cửa ngõ TPHCM và Hà Nội, dòng người rời thành phố, mang theo hành lý và niềm vui trở về sum họp gia đình. Trên các trục giao thông kết nối liên vùng, việc tổ chức, điều tiết giao thông được triển khai liên tục nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người dân trong những chuyến đi dài ngày.

Ở các khu dân cư, các chương trình chăm lo tết cho người lao động xa quê, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai đồng bộ, tạo nên không khí ấm áp, sẻ chia trong cộng đồng. Không khí xuân hiện diện trong từng gia đình, từng khu dân cư, trong cả hình ảnh du khách đến Việt Nam vào dịp tết.

Từ những điều cụ thể ấy, có thể thấy tết không chỉ là thời điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần mà qua đó còn phản ánh rõ năng lực tổ chức, điều hành của hệ thống chính trị - xã hội các cấp. Những cảm nhận, câu chuyện, hình ảnh đẹp lan tỏa trong xã hội cho thấy, tết sum vầy, an lành là điểm “gặp nhau” giữa niềm vui đoàn tụ của người dân và trách nhiệm tận tụy, chăm lo đời sống người dân của cả hệ thống chính trị.

Tết cổ truyền của dân tộc gắn với hai giá trị bền vững: sum vầy và an lành. Trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển, đô thị hóa diễn ra nhanh, hai giá trị ấy trở thành thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ của bộ máy công quyền. Một cái tết sum vầy, an lành phải được thể hiện từ sự ổn định của đời sống xã hội: an ninh trật tự được giữ vững, hàng hóa lưu thông thông suốt, điện - nước - y tế được bảo đảm, giao thông vận hành an toàn, thuận lợi để người dân đón tết, vui xuân.

Những điều đó đem đến cho người dân cảm nhận rõ ràng về tinh thần trách nhiệm và năng lực phục vụ của hệ thống chính trị các cấp. Sự an tâm trong những ngày tết là kết quả của một quá trình chuẩn bị từ sớm, từ cơ sở; của việc phân công nhiệm vụ rõ ràng; của tinh thần sẵn sàng ứng trực, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh của nhiều lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Khi nhiều gia đình sum họp, cũng là lúc yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính các cấp được đặt ra nghiêm ngặt hơn, thể hiện rõ trách nhiệm công vụ trước nhân dân.

Ở góc độ quản lý nhà nước, tết là thời điểm kiểm nghiệm rõ nét năng lực điều hành. Từ công tác dự báo, phối hợp tổ chức giữa các ngành, các cấp đến tinh thần chủ động và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đều được đặt ra ở mức cao. Một mùa xuân yên bình cho thấy bộ máy vận hành thông suốt, kỷ cương được giữ vững, không để xảy ra khoảng trống quản lý hay sự chậm trễ, né tránh trách nhiệm của đội ngũ thực thi nhiệm vụ.

Trong các phát biểu gần đây, đặc biệt tại cuộc làm việc ở TPHCM vào ngày 9-2 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu lấy sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành; đồng thời đòi hỏi rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Đây là nguyên tắc cần được quán triệt xuyên suốt trong điều hành và quản trị xã hội của cả hệ thống chính trị.

Bước sang mùa xuân, tinh thần ấy phải được hiện thực hóa bằng kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả chính sách, với người dân là chủ thể thụ hưởng. Giữ cho nhân dân một mùa xuân sum vầy, an lành không chỉ là kết quả của những ngày cao điểm cuối năm mà phải là thành quả của một nền quản trị kỷ cương, một bộ máy hành động và một tinh thần phục vụ nhất quán. Việc chọn đúng người, giao đúng việc sẽ tiếp tục củng cố niềm tin xã hội và đó cũng chính là nền tảng để đất nước bước vào năm mới chủ động, phát triển bền vững.

AN BÌNH