Nhặt được ví có hơn 25 triệu đồng, hai người đàn ông mang đến công an trả lại

Nhặt được chiếc ví có hơn 25 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân, hai người đàn ông ở Đồng Nai đã mang tài sản đến cơ quan công an trình báo, tìm người đánh rơi để trả lại.

Nhặt được chiếc ví có hơn 25 triệu đồng, 2 người đàn ông ở Đồng Nai đã cùng nhau mang tới cơ quan công an để tìm trả lại người đánh rơi. Ảnh: CATĐN

Sáng 7-1, anh Lê Văn Công (sinh năm 1983, ngụ xã Tân Hưng) và anh Lê Đình Ngọc (sinh năm 1993) nhặt được một chiếc ví da bị đánh rơi trên đường đi làm. Kiểm tra bên trong, hai anh phát hiện ví có hơn 25 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân mang tên Lê Hữu Hoa nên đã mang đến Công an xã Tân Hưng trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hưng tiến hành xác minh, liên hệ với chủ nhân chiếc ví. Đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, toàn bộ số tiền và giấy tờ đã được trao trả đầy đủ cho anh Lê Hữu Hoa (50 tuổi, ngụ phường Bình Long).

Nhận lại tài sản, anh Hoa xúc động gửi lời cảm ơn đến anh Lê Văn Công, anh Lê Đình Ngọc và Công an xã Tân Hưng đã hỗ trợ kịp thời, giúp anh nhanh chóng nhận lại tài sản bị đánh rơi.

PHÚ NGÂN