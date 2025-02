Tết tri ân, trọn vẹn, nghĩa tình với mọi nhà

Dự kiến hôm nay 5-2, TPHCM tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Ất Tỵ 2025. Với phương châm “Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”, “Tết tri ân - trọn vẹn - nghĩa tình”, TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các lực lượng làm việc xuyên tết nhằm bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quà tết cho người dân tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VĂN MINH

Ấm áp, nghĩa tình

Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, bà Trần Thị Hoa (quê Nghệ An), công nhân Công ty TNHH Dệt may Thái Dương Việt Nam (TP Thủ Đức, TPHCM) có được niềm vui lớn - được về quê trên “Chuyến xe mùa xuân” do tổ chức Công đoàn TPHCM tổ chức.

Bà Hoa đã trải qua 3 cái tết chưa được về thăm ba mẹ. Ba mẹ bà năm nay hơn 85 tuổi, còn mẹ chồng đã 95 tuổi. Trước giờ xe xuất phát, bà Hoa xúc động: “Tôi đã định không về vì tiền vé xe hơn 2 triệu đồng. May mắn được hỗ trợ vé xe, tôi về quê đón tết cùng ba mẹ”.

Trong hành trang về quê của bà Hoa sau 3 năm xa cách, ngoài quần áo còn có những phần quà thiết thực, ý nghĩa, đậm tình cảm của tổ chức công đoàn thành phố và công ty trao tặng.

Đặc biệt, bà được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến thăm hỏi, gửi lời chúc mừng năm mới đến bà cùng gia đình và trao món quà xuân trước khi bà lên xe về quê. Điều này giúp bà Hoa thấy ấm lòng trên suốt chặng đường về quê, cũng như trong những ngày xuân ấm áp bên gia đình.

Nhằm chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, đồng bào nghèo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, học sinh, sinh viên dịp Tết Ất Tỵ 2025, TPHCM lên kế hoạch, dự trù kinh phí chăm lo từ sớm.

Đặc biệt, thành phố tổ chức các đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đi thăm, chúc tết các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại TPHCM và một số địa phương.

Trong chuỗi hoạt động đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị đến thăm các đơn vị quân đội trực sẵn sàng chiến đấu đêm giao thừa.

Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định và Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM gửi lời tri ân đến lực lượng vũ trang luôn nỗ lực không mệt mỏi, phấn đấu đảm bảo công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ trật tự, góp phần mang lại bình yên cho người dân thành phố.

Ngoài các đơn vị quân đội, TPHCM cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tri ân đối với đội ngũ y tế, lực lượng công an, người có công, gia đình chính sách… Trong buổi đến thăm ông Nguyễn Bá Hằng, ngụ quận 4, thương binh 4/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của ông.

Trong không khí ấm áp những ngày xuân, đồng chí Phan Văn Mãi gửi tặng món quà tết, bày tỏ sự trân trọng trước hy sinh của ông Nguyễn Bá Hằng cũng như các thế hệ đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ và xây dựng đất nước.

Mở rộng đối tượng, tăng mức chăm lo tết

Cùng tổ Đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 10, các tổ đại biểu HĐND TPHCM trao quà “Tết yêu thương” đến người dân huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn. Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, với mong muốn chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, ngoài nguồn ngân sách, TPHCM vận động thêm các nguồn xã hội hóa để chăm lo người dân trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao quà tết yêu thương đến người dân huyện Củ Chi, TPHCM. Ảnh: ĐÔNG SƠN

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, qua những phần quà “Tết yêu thương”, thành phố mong muốn mang đến những món quà xuân tràn đầy tình cảm, nghĩa tình đến người dân.

“Đây là một trong những nội dung trọng tâm, có ý nghĩa nhân văn và tính chính trị sâu sắc, góp phần đảm bảo an sinh, cũng như khẳng định phương châm TPHCM văn minh - hiện đại - nghĩa tình”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chia sẻ.

Theo UBND TPHCM, dịp Tết Ất Tỵ 2025, TPHCM dành hơn 1.295 tỷ đồng (từ nguồn kinh phí Trung ương, TPHCM và xã hội hóa) chăm lo hơn 1,3 triệu lượt người. TPHCM còn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo. Đồng thời, tăng mức chăm lo các đối tượng chính sách và mở rộng chăm lo các đối tượng yếu thế, phấn đấu “không có hộ nghèo nào không được đón tết cổ truyền của dân tộc”.

TPHCM cũng huy động các nguồn lực tổ chức chăm lo các hộ gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo, dân tộc khó khăn, neo đơn, người yếu thế, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới 2025.

Đặc biệt, TPHCM tổ chức các hoạt động chăm lo người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng tăng gần 2.500 trường hợp so với năm 2024.

Trong không khí ấm áp những ngày xuân, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh). Đoàn cũng trao biểu trưng hỗ trợ 500 triệu đồng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tặng quà tết đến nhân dân tỉnh Tây Ninh. Cũng trong dịp tết, tại Đồn Biên phòng Long Vĩnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh), đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ, con nuôi đồn biên phòng và trẻ em nghèo khu vực biên giới biển tỉnh Trà Vinh. Từ nguồn Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của TPHCM, đoàn trao hỗ trợ Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh 300 triệu đồng, trao 150 suất quà tết và tặng 37 phần quà đến con nuôi đồn biên phòng, trẻ em nghèo khu vực biên giới biển tỉnh Trà Vinh.

NHÓM PV