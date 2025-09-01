Thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tại chùa Quán Sứ, trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng đến các vị chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử cả nước nhân dịp Quốc khánh 2-9 và Đại lễ Vu lan báo hiếu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong suốt chặng đường cách mạng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, các hoạt động hoằng pháp, từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội của Giáo hội đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đồng hành cùng đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, gắn bó với nhân dân, chung tay gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức, góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần trong thời kỳ mới.

Tiếp đó, tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gặp gỡ, chúc mừng Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên cùng các linh mục, tu sĩ, giáo dân nhân dịp Quốc khánh 2-9. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào công giáo cả nước, trong đó có Tổng Giáo phận Hà Nội đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều phong trào, hoạt động từ thiện, bác ái, khuyến học, chăm sóc người nghèo, bảo vệ môi trường... đã thể hiện rõ tinh thần “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, gắn bó với sự nghiệp chung của đất nước.

TTXVN