Tham mưu UBND TPHCM tập huấn chuyên môn cho cán bộ khu phố

Ngày 9-8, Đoàn công tác của Thường trực HĐND TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát về thực hiện thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố trên địa bàn quận 7.

Trước khi sắp xếp, quận 7 có 53 khu phố và 735 tổ dân phố. Sau sắp xếp, trên địa bàn quận không còn tổ dân phố và hình thành 212 khu phố. Theo đánh giá của quận 7, việc sắp xếp khu phố được UBND các phường thực hiện đảm bảo và vượt tiến độ theo yêu cầu; quy mô dân số hợp lý, phù hợp với điều kiện văn hoá và sinh hoạt cộng đồng dân cư, được đa số người dân trên địa bàn đồng tình, ủng hộ. Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở khu phố mới được thành lập, hoạt động rất tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Cũng như các địa phương khác, quận 7 không đủ 212 trụ sở để các khu phố hoạt động. Hiện quận 45 trụ sở khu phố hiện hữu, song các khu phố đã linh hoạt khi sắp xếp sử dụng chung luân phiên các trụ sở này hoặc bố trí điểm phù hợp như sử dụng phòng sinh hoạt cộng đồng tại các chung cư.

Quận 7 kiến nghị UBND TPHCM xem xét, chấp thuận cho quận xây dựng phần mềm quản lý đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở khu phố mới; sớm bố trí kinh phí và có hướng cụ thể quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản công, trang thiết bị tại khu phố mới. Cùng với đó, kiến nghị UBND TPHCM thống nhất chủ trương sử dụng các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, đất quy hoạch công viên cây xanh, đất quy hoạch trường học làm nơi sinh hoạt tạm thời của các khu phố.

Thông tin lại các nội dung đoàn giám sát đặt câu hỏi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 7 Lê Văn Thành cho biết, việc sắp xếp lại khu phố được quận 7 chuẩn bị từ rất sớm. Năm 2021, quận đã tiến hành sắp xếp theo ô khu vực và đến năm 2023 tiếp tục thực hiện chủ trương. Do đó, khi sắp xếp khu phố theo Nghị quyết 11 của HĐND TPHCM, quận 7 rất thuận lợi. Thậm chí, quận đặt mục tiêu Trưởng khu phố phải là đảng viên và nằm trong cấp ủy khu phố. Đến nay, quận 7 đã thực hiện được 78% mục tiêu này. Bên cạnh đó, tỷ lệ cán bộ nữ của khu phố đạt 67%.

Lý giải nguyên nhân còn thiếu 453 nhân sự trong tổng số 648 nhân sự cần có của Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, ông Lê Văn Thành cho biết, hiện quận đang rà soát để kiện toàn nhân sự trên nền tảng của các lực lượng: Ban Điều hành khu phố, bảo vệ khu phố và lực lượng dân phòng. Theo ông Lê Văn Thành, việc kiện toàn nhân sự không thể chạy theo số lượng mà phải rà soát từng phường, từng khu phố. Hiện quận đang giao Công an quận chỉ đạo Công an các phường phối hợp cấp ủy phường rà soát để triển khai kiện toàn. Bên cạnh Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, quận 7 cũng kiện toàn tổ Liên gia Phòng cháy chữa cháy và xây dựng nhóm tự quản. Nhóm này hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không có kinh phí.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đánh giá cao sự chủ động của Quận ủy - UBND quận 7, UBND các phường và cả hệ thống chính trị quận 7 trong việc triển khai thực hiện chủ trương của TPHCM trong sắp xếp lại khu phố. Thời gian tới, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đề nghị quận 7 khẩn trương kiện toàn nhân sự ở các tổ chức đoàn thể khu phố và Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Theo đồng chí, sắp tới, các khu phố sẽ tiến hành bầu Trưởng khu phố kết hợp bầu Trưởng ban Thanh tra nhân dân, do đó đồng chí lưu ý quận 7 tập trung rà soát nhân sự và chuẩn bị chu đáo để lựa chọn nhân sự đảm bảo đủ tiêu chuẩn để điều hành hoạt động ở khu phố.

Về chuyên môn của nhân sự các khu phố, đồng chí nhận xét, dù các địa phương đã chủ động tập huấn, song cần có sự thống nhất để đội ngũ này hoạt động hiệu quả. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ TPHCM phối hợp Ban Dân vận TPHCM, các ngành liên quan cần nghiên cứu tham mưu UBND TPHCM có hướng dẫn chung cho các khu phố trên địa bàn thành phố.

