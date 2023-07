Ngày 25-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú phối hợp tổ chức Chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023); chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển quận Tân Phú (2-12-2003 – 2-12-2023).

Chương trình có nhiều hoạt động thiết thực hướng đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn và Bệnh viện quận tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và tặng sữa cho 50 thương binh, gia đình chính sách, trao tặng 54 phần quà cho gia đình chính sách, trao học bổng cho con hội viên Hội Cựu chiến binh quận có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 38 triệu đồng.

Các phường tổ chức họp mặt những gia đình chính sách, có công và thăm, tặng quà cho 692 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, với tổng kinh phí 218.206.000 đồng.

Đồng thời, sửa chữa, chống dột, xây dựng nhà tình nghĩa cho 3 gia đình chính sách tại các phường Tân Thành, Phú Thọ Hòa và Hòa Thạnh, với tổng kinh phí là 170.725.000 đồng.

Ngoài ra, các phường còn tổ chức đưa thân nhân gia đình liệt sĩ đi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố và Đài tưởng niệm quận.

* Cùng ngày, Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM dẫn đầu đoàn Công an TPHCM đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách An ninh T4 cụm Vĩnh Lộc - Bình Chánh nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Tại đây, Đại tá Lê Quang Đạo đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cũng như các gia đình chính sách trên địa bàn cụm Vĩnh Lộc - Bình Chánh.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng gửi đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách những phần quà ý nghĩa, kính chúc các mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu.