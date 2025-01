Tháng 1-2025, TPHCM có 36 công trình xây dựng vi phạm

Cưỡng chế một cụm công trình trái phép vào năm 2020. Ảnh: HOÀI NAM

Sở Xây dựng thông tin, tháng 1-2025, thành phố đã xây dựng mới nhà ở riêng lẻ khoảng 0,42 triệu m² sàn do dân tự xây, nhà ở thương mại trong dự án được ghi nhận khoảng 0,72 triệu m².

Như vậy, tính từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến tháng 1-2025, tổng diện tích xây dựng mới được khoảng 30,02 triệu m²/40 triệu m², đạt 75% chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, nhà ở thương mại phát triển được ghi nhận khoảng 10,921 triệu m² sàn; nhà ở riêng lẻ do dân tự xây phát triển 18,902 triệu m² sàn, nhà ở xã hội phát triển 0,205 triệu m² sàn.

Liên quan lĩnh vực xử lý vi phạm công trình xây dựng, Sở Xây dựng cho biết, trong tháng 1- 2025, Thanh tra Sở đã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra với 6.191 lượt.

Qua kiểm tra, phát hiện 36 trường hợp công trình vi phạm trật tự xây dựng. Cụ thể, công trình xây dựng sai phép là 8/36 trường hợp, giảm 11 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024; công trình xây dựng không phép 13/36 trường hợp, tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024; những vi phạm khác là 15/36 trường hợp, tăng 12 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu các công trình không che chắn, rơi vãi vật liệu xây dựng...

Trong tháng 1-2025, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt hơn 356 triệu đồng; tham mưu UBND TPHCM ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng.

THANH HIỀN