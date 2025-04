Tháng 4, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong tháng 4-2025, khu vực TPHCM sẽ ghi nhận nền nhiệt tăng cao so với tháng trước, với nhiều đợt nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 37-38 độ C, trong đó có khoảng 12-15 ngày nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ C.