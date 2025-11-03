Thanh Hóa – Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa được đánh giá luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, với nhiều cách làm hay, tinh thần và hành động quyết liệt, Thanh Hóa kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành quả mới.

Diện mạo mới nhờ nông thôn mới

Nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới, giờ đây, đi đến địa phương nào trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng thấy rõ được sự “thay da đổi thịt” của các vùng thôn quê. Nhà cao tầng mọc lên san sát, khang trang, nề nếp; đường làng như phố, sáng - xanh - sạch - đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao…

Bà Lương Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Lưu Vệ phấn khởi cho biết, phong trào nhân dân hiến đất để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân, thể hiện sinh động phương châm “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân hưởng thụ”.

Toàn xã Lưu Vệ có 963 hộ dân tự nguyện hiến hơn 20.800m2 đất, trị giá ước tính hơn 4 tỷ đồng, để làm đường giao thông, chỉnh trang kết cấu hạ tầng. Các tổ chức đoàn thể và nhân dân cũng đã đóng góp hơn 6.500 ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường, kè ao, trồng hàng rào xanh, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Những ngôi nhà mới khang trang trên khắp các vùng quê ở Thanh Hóa

Nhờ tinh thần đồng lòng ấy, xã Lưu Vệ đã hoàn thành mở rộng 36 tuyến đường giao thông nông thôn, liên thôn, liên xã; bê tông hóa, trồng hoa và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, góp phần thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư hạ tầng đạt hơn 827,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước 60%, còn lại huy động từ xã hội hóa và đóng góp của nhân dân.

Bà Lương Thị Hoa chia sẻ: “Cuộc vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông ở xã Lưu Vệ đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí và niềm tin trong nhân dân. Không chỉ mở rộng những con đường giao thông, chương trình còn mở rộng lòng dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân, tạo nền tảng vững chắc để Lưu Vệ tiếp tục vươn lên trên hành trình xây dựng nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh”.

Nhà đẹp cùng đường làng ngõ xóm sạch - xanh

Trong khi đó, ông Lê Minh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Định cho biết, Yên Định là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của khu vực Bắc Trung bộ và tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, diện mạo xã Yên Định đã thay đổi toàn diện; kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, năng lực sản xuất và quy mô giá trị sản phẩm ngày càng tăng; kết cấu hạ tầng được đầu tư, đô thị có bước phát triển; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước

Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày 15-10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thanh Hóa đã đạt được những kết quả rất quan trọng và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, nổi bật là ở “6 điểm”, trong đó việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tỉnh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1,56% (đến năm 2025 còn 0,52%). Xóa 14.780 căn nhà tạm, nhà dột nát. 99,8% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn trung bình người dân nơi cư trú. Đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa từng bước được cải thiện.

Nông thôn mới ở Thanh Hóa được quy hoạch bài bản

Trước khi kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp lại các xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh Thanh Hóa có 15 đơn vị cấp huyện, 374 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 83,3%); trong đó, có 4 huyện và 125 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 33,4%), 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 8,8%).

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trên 3.598km đường giao thông nông thôn, 1.042km kênh mương và rãnh thoát nước, 339 công trình thủy lợi, 3.495 phòng học, 1.682km đường điện, 418 trạm biến áp, 85 trung tâm văn hóa - thể thao xã, 1.052 nhà văn hóa thôn, 92 chợ nông thôn, 105 trạm y tế xã, 46 công sở xã, 97 công trình cấp nước sinh hoạt, 65 công trình bãi chứa rác thải tập trung; xây dựng mới và chỉnh trang trên 60.000 nhà ở dân cư.

Các vùng quê ở Thanh Hóa ngày càng "thay da đổi thịt"

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa được sắp xếp từ 547 xã, phường xuống còn 166 đơn vị.

Ông Dương Văn Giang, Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Văn phòng đã khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc, kiện toàn lại bộ máy ban chỉ đạo chương trình từ cấp tỉnh đến xã. Trên cơ sở những tham mưu, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” để chỉ đạo các đơn vị liên quan, các xã mới triển khai ngay những giải pháp cấp bách. Đến nay, tất cả các xã đã kiện toàn ban chỉ đạo chương trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Các khu dân cư ở miền núi được xây dựng bài bản, khang trang

Ông Dương Văn Giang chia sẻ, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên của cả nước xây dựng bộ tiêu chí cho nông thôn mới cấp thôn bản. Bộ tiêu chí này được Trung ương đánh giá cao và cho triển khai ra cả nước. Đây cũng chính là tiền đề và nền tảng để Thanh Hóa triển khai và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong tình hình mới, giai đoạn mới. Hy vọng Thanh Hóa sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2025 - 2030.

