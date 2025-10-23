Khơi dậy sức dân, xây dựng nông thôn mới thông minh

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoà Hiệp khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đến dự và chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hiệp đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong bối cảnh xã Hòa Hiệp đang chuyển mình mạnh mẽ từ nông nghiệp sang dịch vụ, công nghiệp nhẹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cần xác định những định hướng mang tính đột phá, gắn với thực tiễn địa phương.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền, xây dựng “khu dân cư thông minh”, “tổ tự quản kiểu mẫu 5 Tự” và vận động người dân phát triển mô hình kinh tế xanh, thân thiện môi trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Hiệp tặng hoa chúc mừng đại hội

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy dân chủ ở cơ sở thông qua các diễn đàn đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng xã Hòa Hiệp phát triển bền vững.

Đại hội hiệp thương bầu 51 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; ông Phạm Thiên Minh tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Hiệp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TRÚC GIANG