Thanh Hóa: Khởi tố 2 cán bộ tham mưu cấp đất sai quy định

Ngày 12-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Mai Quang Bính (60 tuổi, nguyên Trưởng Phòng TN-MT thị xã Bỉm Sơn) và Vũ Văn Phụng (52 tuổi, nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".