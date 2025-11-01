Xã hội

Thanh niên mất tích khi chạy ghe về cảng Sa Kỳ

SGGPO

Chiều tối 1-11, thông tin từ UBND xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm một thanh niên bị mất tích ở khu vực cảng Sa Kỳ thuộc thôn Định Tân, xã Đông Sơn.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân địa phương ở gần cây xăng dầu Bình Châu, thuộc khu vực cảng Sa Kỳ (xã Đông Sơn) phát hiện một thanh niên đang chới với giữa dòng nước.

Người dân ở khu vực cảng hô hoán, 2 ghe gần đó chạy ra cứu vớt nhưng khi tiếp cận thì thanh niên này đã mất tích.

Nhận tin báo, UBND xã Đông Sơn Sơn phối hợp Hải đội 2, Đồn Biên phòng Sa Kỳ và Đội Cứu hộ cứu nạn Khu vực 2 đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân trên khu vực cảng Sa Kỳ

Nạn nhân mất tích sau đó được xác định là anh Lê Văn T. (sinh năm 1998, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi).

Được biết, khoảng 15 giờ cùng ngày, khi anh T. đang chạy ghe về cảng Tịnh Hòa thì gặp sự cố, rơi xuống nước, mất tích.

NGUYỄN TRANG

