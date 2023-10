Thanh niên Quảng Ngãi trả lại hơn 40 triệu đồng cho một người ở Hà Nội chuyển nhầm

Ngày 3-10, Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã hoàn tất việc gửi lại số tiền 40,5 triệu đồng cho một người dân ở Hà Nội chuyển nhầm qua số tài khoản của một thanh niên Quảng Ngãi.

Phát hiện người khác chuyển nhầm tiền vào tài khoản vợ lên đến hàng chục triệu đồng, anh Nguyễn Huy (36 tuổi, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã đến Công an huyện Bình Sơn trình báo sự việc. Anh Huy trình bày vợ anh là chị Trương Thị Kim Duyên nhận được số tiền 40,5 triệu đồng từ một tài khoản lạ chuyển đến. Trong khi đó tài khoản ngân hàng trên lâu nay vợ anh Huy không thực hiện giao dịch.

Anh Nguyễn Huy đã đến công an báo vụ việc và giao nộp số tiền trên cho Công an huyện Bình Sơn để tìm người chuyển nhầm.

Từ trình báo, Công an huyện Bình Sơn đã liên hệ phía ngân hàng và xác định được người chuyển nhầm là anh N.V.H. (31 tuổi, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội). Phía Công an huyện Bình Sơn đã trao lại toàn bộ số tiền trên cho anh N.V.H. và anh H. đã viết thư cảm ơn anh Huy cùng công an đã hỗ trợ anh nhận lại số tiền.