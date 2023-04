Thành phố Dĩ An phát triển nâng tầm đô thị

Ngày 27-3-2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định 296/QĐ-TTg, công nhận TP Dĩ An là đô thị loại 2, trực thuộc tỉnh Bình Dương, ghi dấu bước phát triển vượt bậc, khi chỉ sau 3 năm được công nhận thành phố, Dĩ An đã rất nỗ lực nâng chất đô thị lên tầm phát triển cao hơn, tạo động lực phát huy tiềm năng, thế mạnh, hướng tới cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025.

Đột phá xây dựng hạ tầng

Tiếp tục thực hiện chương trình 06-Ctr/TU ngày 11-7-2016 về “Phát triển đô thị Dĩ An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025”, năm 2020, Thành ủy Dĩ An đã ban hành Chương trình hành động số 02-CTr/TU về cải tạo, chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị Dĩ An đến năm 2030, đến nay đã đạt được những thành tựu nổi bật về hạ tầng, bộ mặt đô thị có những đổi thay rõ nét.

Nếu như trước đây, điểm nhấn đô thị chỉ tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm huyện lỵ, thì nay đã tỏa ra đồng đều trên toàn địa bàn với các mảng xanh, công viên, tiểu cảnh, tạo thành không gian kiến trúc hiện đại, thông thoáng, nhất là hệ thống mạng wifi được xã hội hóa, truy cập miễn phí. Đây là điều kiện khá tốt để xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh trong tương lai. Không gian đô thị được mở rộng, phát triển dọc theo tuyến quốc lộ 1K, đường ĐT743, khu vực ngã tư 550, các khu vực tiếp giáp Đại học Quốc gia TPHCM… cùng các chung cư, khu vui chơi, mua sắm, điểm du lịch.

Để có kết quả này, lãnh đạo thành phố đã có nhiều nỗ lực, với quan điểm hạ tầng đi trước một bước, nhiều công trình đã triển khai đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu, trở thành bước đột phá, giúp Dĩ An có 44/59 tiêu chí đạt điểm tối đa theo bộ tiêu chí đánh giá đô thị của cả nước.

Đáng chú ý, thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các công trình giao thông kết nối với Đại học Quốc gia TPHCM, TP Biên Hòa - Đồng Nai như: tuyến trục chính Đông - Tây; phát triển đường vành đai Đông Bắc 2, đường Bắc Nam 3; đặc biệt là đẩy nhanh thực hiện tuyến đường Vành đai 3 TPHCM, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, xa lộ Hà Nội mở rộng…

Cùng đó, một số tuyến đường nội thị, sau khi cải tạo, nâng cấp, đã trở thành tuyến giao thông kết nối vùng quan trọng, là nhân tố giúp thành phố nâng tầm đô thị trong tương lai, như: đường Thống Nhất mở rộng thêm 20m, phát triển từ tuyến nội tỉnh thành tuyến kết nối liên vùng với khu đô thị Đại học Quốc gia, Bến xe miền Đông mới và Khu Công nghệ cao của TPHCM; nâng cấp, mở rộng đường D5 - D8, phường Bình An... Thành phố cũng đang triển khai dự án nghiên cứu tiền khả thi nút giao cầu vượt sóng thần và dự án mở rộng đường An Bình kết nối ra Phạm Văn Đồng, giải quyết được tình trạng chia cắt giữa trung tâm TP Dĩ An và phường An Bình, cũng như kết nối giao thông thông suốt với TP Thủ Đức, TPHCM.

Tiếp tục nâng chất đô thị

TP Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương được xác định là đô thị mang tính chiến lược quan trọng thúc đẩy phát triển toàn vùng, có tính kết nối rất cao bởi các loại hình giao thông đường bộ, đường hàng không, đường sông, đường sắt và sự phát triển năng động trong quá trình chuyển dịch từ công nghiệp sang lĩnh vực dịch vụ, tài chính, du lịch, đòi hỏi thành phố tiếp tục nâng chất đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Với lợi thế tập trung 6 KCN, dự báo dân số tiếp tục tăng, TP Dĩ An đang tiếp tục đầu tư phát triển các chung cư cao tầng đầy đủ tiện ích, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, hình thành nhiều khu đô thị mới, khu đô thị phức hợp trong thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng đó là cải tạo, nâng cấp, mở rộng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS theo chuẩn quốc gia; nâng cấp các chợ truyền thống, trụ sở UBND các phường, khu phố, xã hội hóa các cơ sở thể dục thể thao, các siêu thị, trung tâm thương mại…

Đáng chú ý, Dĩ An đã đưa vào vận hành trung tâm phục vụ hành chính công thành phố, tiếp tục phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, thực hiện đề án khởi nghiệp và sẽ dành hơn 20ha đất phát triển lĩnh vực y tế, nâng cấp Trung tâm Y tế trở thành bệnh viện hạng I và tiến tới đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa quy mô 500 giường, phục vụ khoảng 500.000 lượt người khám chữa bệnh/năm, tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị.

Theo ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND TP Dĩ An, thành phố sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các công trình hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội (như trường học, công viên, bệnh viện, khu vui chơi, thi đấu thể dục thể thao), tạo sự thay đổi rõ rệt hơn nữa bộ mặt đô thị trong tương lai. Đặc biệt, thành phố cũng tiếp tục thực hiện chỉnh trang đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại; tiếp tục đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn, để người dân được thụ hưởng các thành quả từ sự phát triển đi lên của thành phố.