Thành phố Hồ Chí Minh: Gương mẫu, tiên phong đưa nghị quyết vào cuộc sống

Xuân Bính Ngọ 2026 đến trong một tâm thế rất khác của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mùa xuân đầu tiên, Thành phố bước vào nhiệm kỳ mới sau hợp nhất, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cũng là mùa xuân đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I. Những mục tiêu, nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ thành phố được đặt ra với ý chí và khát vọng phát triển rất cao, đòi hỏi chuyển nhanh từ “tinh thần của nghị quyết” thành “sản phẩm của nghị quyết” trong đời sống.

Trong những ngày đầu năm mới, nhịp sống thành phố như rộn ràng hơn, không chỉ bởi sắc hoa trên phố, mà còn bởi một kỳ vọng chung: Thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, vừa ổn định, bình yên, vừa bứt tốc phát triển - gương mẫu, tiên phong trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Điều quan trọng nhất lúc này là biến sự thống nhất rất cao của Đại hội thành hành động cụ thể, bằng những sản phẩm cụ thể, bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Nhìn lại năm 2025, có thể xem đây là “năm bản lề” của Thành phố. Đây không chỉ là một năm tăng trưởng kinh tế hay triển khai các dự án hạ tầng lớn, mà là năm thành phố bước vào một chu kỳ phát triển mới về chất. Nếu phải khái quát, có thể nói rằng 2025 là năm Thành phố được trao lại quyền tự chủ để phát triển như một đô thị mang tầm vóc quốc tế.

Điểm nhấn đầu tiên của năm 2025, là cơ chế đặc thù bắt đầu vận hành toàn diện và thực chất. Khi Nghị quyết số 98/2023/QH15, ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết số 98) và Nghị quyết số 260/2025/QH15, ngày 11-12-2025 của Quốc hội về sửa đổi Nghị quyết số 98 được bắt đầu triển khai, Thành phố có thêm không gian thể chế để chủ động quyết định nhiều vấn đề quan trọng về đầu tư, tài chính, đất đai, tiền lương, hợp tác công - tư. Điều này đánh dấu bước chuyển căn bản từ cơ chế “xin - cho” sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm và chủ động kiến tạo phát triển.

Vườn hoa tại ga Ba Son hướng ra sông Sài Gòn với các kiến trúc trang trí đặc trưng TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Điểm nhấn thứ hai, là dấu mốc khởi động thực sự của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố. Với khung pháp lý và mô hình quản trị đã được ban hành, khu vực Thủ Thiêm được kỳ vọng không chỉ là biểu tượng đô thị mới, mà còn từng bước hình thành vai trò “trái tim tài chính” của Việt Nam trong tương lai, tạo nền tảng để Thành phố tham gia sâu hơn vào dòng chảy tài chính khu vực và toàn cầu.

Điểm nhấn thứ ba, là hạ tầng giao thông và logistics bắt đầu giải phóng tiềm năng phát triển bị nén lâu nay. Các tuyến vành đai, metro, cao tốc kết nối vùng… không chỉ nhằm xử lý các điểm nghẽn kéo dài, mà còn mở rộng không gian phát triển, giúp Thành phố từng bước vận hành đúng nghĩa như một đại đô thị hiện đại, có sự kết nối chặt chẽ với khu vực lân cận.

TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Điểm nhấn thứ tư, là sự chuyển dịch mô hình tăng trưởng. Với Nghị quyết số 57 và Nghị quyết 68, Thành phố đặt khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân vào vị trí trung tâm. Thành phố không còn dựa chủ yếu vào bất động sản hay gia công, mà hướng tới nền kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn.

Điểm nhấn thứ năm, năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới về không gian kinh tế. Liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương trong vùng ngày càng chặt chẽ, hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển - trung tâm tài chính.

Có thể nói, năm 2025 không phải là năm về đích, mà là năm Thành phố nhận được “chìa khóa” để mở cánh cửa bước vào tương lai.

Đồng tâm hiệp lực để đưa Nghị quyết vào cuộc sống Bính Ngọ gợi lên tinh thần xông xáo, tốc độ, bền bỉ và coi đó là tinh thần cần lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị Thành phố, mỗi cán bộ, đảng viên - nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trước những việc khó, việc lớn, việc chưa có tiền lệ, càng phải có tư duy mới, cách tiếp cận mới. Đồng thời phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong công việc và cuộc sống. Ảnh: HOÀNG HÙNG Trong không khí xuân mới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “đoàn kết - năng động - sáng tạo - nghĩa tình”, đồng tâm hiệp lực để đưa Nghị quyết Đại hội thật sự đi vào cuộc sống - để mỗi mùa xuân sau, Thành phố có thêm nhiều điều tốt đẹp để tự hào

Không khí xuân đầu năm thường gợi lên những khởi đầu. Với Thành phố Hồ Chí Minh bước vào nhiệm kỳ mới, “khởi đầu” đồng nghĩa với yêu cầu rất cụ thể: đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng chương trình hành động, kế hoạch triển khai, lộ trình và sản phẩm đầu ra rõ ràng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I có 30 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược và 10 nhiệm vụ, giải pháp then chốt.

Điều quyết định không nằm ở số lượng, ở câu chữ, mà ở việc tổ chức thực hiện.

Nhiệm kỳ này Thành phố có hai nhiệm vụ rất lớn. Một là, giữ cho Thành phố bình yên, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục là môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn; là nơi đáng sống với người dân và doanh nghiệp. Hai là, tập trung mọi nguồn lực để Thành phố bứt tốc phát triển, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, là cực tăng trưởng của vùng và cả nước.

Muốn vậy, “việc cần làm ngay” là tháo gỡ những vướng mắc, tồn đọng kéo dài, từ hạ tầng, quy hoạch, thủ tục hành chính đến các dự án chậm triển khai các vấn đề gây nên bức xúc của người dân, số đông. Tinh thần xuyên suốt là đặt lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp lên trên hết, trước hết.

Song song đó, Thành phố phải tổ chức lại không gian phát triển sau hợp nhất. Mỗi khu vực có lịch sử, đặc điểm, tiềm năng và lợi thế riêng; vấn đề là kết nối được các lợi thế ấy trên một quy hoạch thống nhất, hạ tầng đồng bộ, tránh phát triển manh mún, cục bộ. Một Thành phố mới phải được vận hành như một chỉnh thể thống nhất về tầm nhìn, hài hòa về lợi ích và đồng bộ về hạ tầng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác khảo sát tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, chiều 8-11-2025 Ảnh: VIỆT DŨNG

Nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của Thành phố Hồ Chí Minh không phải là vốn hay hạ tầng mà chính là đội ngũ cán bộ và người dân Thành phố - những con người năng động, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thành phố đang đối diện nhiều khó khăn, thách thức - từ biến động kinh tế đến tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. Nếu không có quyết tâm chính trị thật cao, không đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và phương thức hành động, sẽ khó hoàn thành các mục tiêu lớn.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thật sự thấm nhuần tinh thần “dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm”. Gần dân, sát dân hơn, lắng nghe người dân và doanh nghiệp, kịp thời nhìn nhận và khắc phục sai sót, không để ý kiến của người dân “rơi vào lãng quên”. Việc khó thì không né, việc mới thì không chờ, việc chung thì không đùn đẩy.

Năm 2026 sẽ không là một năm chạy thử, mà là năm của nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, đo đếm thật để chúng ta có kết quả thật. Để một năm nữa, chúng ta lại có được những niềm vui thật, là những thành quả nhìn thấy được, đo đếm được.