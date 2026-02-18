Nâng cao vị thế quốc gia

Năm 2025 có thể coi là một năm thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam với nhiều dấu mốc quan trọng. Điều đó không chỉ thể hiện ở số lượng, quy mô sự kiện Việt Nam chủ trì hay tham gia, mà nằm ở vị thế quốc gia trong vai trò chủ động đóng góp và gánh vác trách nhiệm ngày càng lớn với cộng đồng quốc tế.

Nếu như nhiều năm trước, Việt Nam thường được nhắc tới là một quốc gia đang phát triển năng động, tích cực hòa nhập, thì vài năm trở lại đây, hình ảnh ấy đã được mở rộng hơn. Việt Nam ngày càng chủ động gợi mở sáng kiến, hiến kế giải pháp và tham gia định hình các vấn đề mang tầm khu vực và toàn cầu. Theo Bộ Ngoại giao, đó là sự thay đổi tư duy trong đối ngoại, mà một trong những minh chứng rõ nét nhất chính là sự kiện lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) hồi tháng 10-2025 vừa qua.

Họp báo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: QUANG PHÚC

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, người đã tham gia quá trình đàm phán Công ước từ những ngày đầu, chia sẻ, việc đăng cai và tổ chức thành công lễ mở ký Công ước Hà Nội càng cho thấy sự chủ động của Việt Nam trong việc chung tay giải quyết những vấn đề các quốc gia cùng quan tâm; cùng kiến tạo nền tảng hợp tác mới cho thế giới. Việt Nam không chỉ hưởng lợi từ trật tự quốc tế mà còn góp phần xây dựng và định hình nó. Cũng theo đề xuất của Việt Nam, Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) đã xúc tiến kế hoạch thành lập Trung tâm Hợp tác khu vực về Phòng chống tội phạm mạng đặt tại Việt Nam.

Ở khu vực, Việt Nam lại ghi một dấu ấn quan trọng khi 2 năm liên tiếp tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2024 và năm 2025 tại Hà Nội. Tại diễn đàn này, Việt Nam đã thể hiện khả năng dẫn dắt trong các tiến trình thảo luận, định hướng về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Cùng với đó, Việt Nam còn đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách như Chủ tịch Nhóm Đặc trách sáng kiến liên kết ASEAN (IAI), tổ chức cuộc họp Nhóm Công tác xây dựng chiến lược văn hóa - xã hội ASEAN...

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, sáng 26-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Vào những ngày cuối năm 2025, Việt Nam lại tiếp tục gây chú ý trong cộng đồng quốc tế khi đề xuất Liên hợp quốc phát động “Thập niên quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” tại kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết, Tổng Giám đốc UNESCO cũng như các nước thành viên đánh giá rất cao sáng kiến của Việt Nam vì phù hợp với chiến lược của UNESCO và mối quan tâm chung hiện nay. Tới đây, Việt Nam và các nước đồng bảo trợ sẽ tiếp tục đệ trình Nghị quyết lên Đại hội đồng Liên hợp quốc. Nếu được Liên hợp quốc nhất trí thông qua, đây sẽ là sáng kiến đầu tiên có quy mô lớn nhất mà Việt Nam khởi xướng tại UNESCO, thể hiện nỗ lực và cam kết chung tay cùng cộng đồng quốc tế kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, nhân văn. Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho rằng, đường lối đối ngoại đúng đắn, những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, uy tín và vị thế quốc tế, vai trò và đóng góp chủ động của Việt Nam tại UNESCO đã góp phần giúp Việt Nam nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của các nước.

Không chỉ thể hiện vai trò qua sáng kiến và diễn đàn, Việt Nam còn khẳng định trách nhiệm quốc tế bằng những đóng góp thiết thực trên thực tế. Vào một ngày cuối tháng 9-2025, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4, gần 250 cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan và Abyei. Dấu chân các chiến sĩ Việt Nam lại tiếp tục in dấu tại những vùng đất khắc nghiệt bằng tinh thần trách nhiệm của một nước thành viên Liên hợp quốc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chia sẻ, Lực lượng Gìn giữ hòa bình là một điểm sáng trong đối ngoại đa phương của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Trong 11 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 1.300 sĩ quan, quân nhân đi làm nhiệm vụ quốc tế. Không chỉ là những ca phẫu thuật thành công, những cây cầu, con đường được xây dựng trong điều kiện khắc nghiệt theo phân công của phái bộ, các chiến sĩ Việt Nam còn làm dân vận, dạy học, xây trường, làm sân chơi cho trẻ em… Tất cả đã góp phần tạo nên một hình ảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và không quên “chia ngọt, sẻ bùi” với cộng đồng quốc tế.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7

Các cán bộ, chiến sĩ lên máy bay chuẩn bị khởi hành đến Nam Sudan Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tinh thần trách nhiệm ấy còn thể hiện rõ trong những thời khắc khó khăn của bạn bè quốc tế. Sau trận động đất 7,7 độ richter tại Myanmar vào tháng 3-2025, hai đoàn cứu trợ khẩn cấp của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhanh chóng có mặt tại vùng tâm chấn, mang theo thiết bị tìm kiếm, thuốc men và mang theo cả tinh thần “giúp bạn là giúp mình” vốn đã trở thành giá trị bền sâu của dân tộc Việt Nam. Mới đây, Việt Nam cũng khiến dư luận trong và ngoài nước xúc động bởi tấm lòng sẻ chia với người bạn thủy chung Cuba. Chỉ trong 65 ngày, gần 2,2 triệu lượt người Việt Nam đã đóng góp hơn 615 tỷ đồng để chia sẻ với đất nước bạn trong giai đoạn khó khăn, cao gấp gần 10 lần so với mục tiêu ban đầu đề ra. Không chỉ là tiền bạc, đó là một nghĩa cử sâu nặng ân tình.

Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều cuộc ngoại giao, bạn bè quốc tế gọi Việt Nam là “đối tác tin cậy, thành viên tích cực của cộng đồng thế giới”. Sự tin cậy ấy thật sự đã được xây bằng hành động, bằng tấm lòng, bằng cách Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ, đóng góp trong khả năng của mình. Việt Nam hôm nay nỗ lực xây dựng một tương lai tốt đẹp cho chính mình và sẵn sàng chủ động chung tay vào những mục tiêu lớn của nhân loại: hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng khởi hành trên chuyến bay từ Hà Nội đến Yangon, Myanmar

BÍCH QUYÊN